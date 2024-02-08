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台南七股觀海樓重新開放 晨昏美景加點燈新地標好美

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
台江國家公園管理處投入1300萬元經費整修七股觀海樓，目前已經完工開放，遊客可前來欣賞潟湖美景。記者莊曜聰／攝影。
台江國家公園管理處投入1300萬元經費整修七股觀海樓，目前已經完工開放，遊客可前來欣賞潟湖美景。記者莊曜聰／攝影。

台江國家公園管理處2020年接管七股觀海樓，去年投入上千萬經費整修，包括屋瓦更新、地面鋪面整建、內部相關標示意象強化等，並增強燈光投影功能，1月下旬驗收過關，拆除圍籬重新對外開放，啟用20年後回復嶄新外貌，且每晚點燈2小時，在暗夜中相當顯眼，台江國家公園管理處計畫3月時舉辦活動，行銷這個沿海遊憩地標。

七股觀海樓是原台南縣政府時興建，3層樓的棕色建築在沿海空曠地區特別顯眼，大面積延伸到1樓的樓梯是其特色，2、3樓可一覽七股潟湖風光，還能遠眺青山港汕及網仔寮汕，還有隱藏版的夕照美景，曾結合單車路線推廣，但近年來因設備老舊損壞，加上風勢、鹽分侵蝕，呈現半荒廢狀態，到訪人數減少許多。

台江國家公園管理處2020年接手後，評估現地狀況，以回復景觀及休憩機能為考量，投入1300萬元進行修繕，原定工期為2023年5月到10月，以圍籬隔絕施工，包括1樓廣場及停車場重新鋪設、植栽及防風柵欄、建物鋪面及樓梯扶手與屋瓦更新、內部相關標示意象強化等，後來又加入夜間照明設備，才延後完工，並趕在農曆春節前開放。

觀海樓所在的鹽埕里人口外移嚴重，里長謝勝江說，觀海樓雖然較偏遠，卻是欣賞七股潟湖晨昏美景最合適的地點，現在整修完成，希望能吸引遊客前來；台江國家公園管理處處長謝偉松表示，觀海樓附近空曠、視野相當好，周遭景色也會強化，加入夜間照明，並請廠商多次調整亮度與時間，希望營造出地標特色，又不會影響周遭環境。

觀海樓華麗變身，台江國家公園管理處也計畫在3月舉辦「夕陽音樂會」，邀請樂團現場演奏，還有解說導覽，沿著觀夕海堤欣賞美景，屆時會公布相關報名資訊。

七股觀海樓位於潟湖出海口附近，地點優越，可遠眺沙洲及潟湖美景。記者莊曜聰／攝影。
七股觀海樓位於潟湖出海口附近，地點優越，可遠眺沙洲及潟湖美景。記者莊曜聰／攝影。
七股觀海樓位於潟湖出海口附近，地點優越，可遠眺沙洲及潟湖美景。記者莊曜聰／攝影
七股觀海樓位於潟湖出海口附近，地點優越，可遠眺沙洲及潟湖美景。記者莊曜聰／攝影
七股觀海樓這次整修加入夜間照明設備，每晚點燈約2小時，成為沿海的新地標。照／台江國家公園管理處提供
七股觀海樓這次整修加入夜間照明設備，每晚點燈約2小時，成為沿海的新地標。照／台江國家公園管理處提供
七股觀海樓這次整修加入夜間照明設備，每晚點燈約2小時，成為沿海的新地標。照／台江國家公園管理處提供
七股觀海樓這次整修加入夜間照明設備，每晚點燈約2小時，成為沿海的新地標。照／台江國家公園管理處提供

台江 國家公園 潟湖

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