重現舊時糖鐵記憶！台南歸仁核心綠軸暨廊道完工開放
台南市政府為轉型及推廣地方通學動線兼觀光遊憩使用，為重新喚起市民對於兒時記憶中吃枝仔冰、搭糖廠小火車上學等與糖廠有關的生活情境，選定紅瓦厝國小北側推動「歸仁核心綠軸暨廊道改善工程」並已完工。市長黃偉哲表示，希望透過台糖舊有糖鐵路基轉型為地景廊道，讓繁忙的現代人重新拉近與自然的距離。
都發局長徐中強指出，歸仁核心綠軸暨廊道改善工程沿著舊有台糖鐵道系統及秉持草木共生的理念，串連在地糖業歷史軸線，並以新培植的樹種以不同時節花景妝點在地景觀特色。此計畫藉由舊糖軌紋理打造林蔭微光小徑，並導入休憩座椅以不對稱結構結合街道家具理念，讓人們得到不同需求的空間感受。
另，藉由崁入引導式光帶的景觀高矮柱燈，運用光影交錯變化，於公園出入口型塑出宛如迎賓光毯般，讓民眾重溫兒時秘密基地的回憶，賦予在地民眾及遊子歸屬的方向感，成為南關線旅遊裡別具特色的生態藝文場域。
徐忠強說，隨著產業轉型，糖業已成為歷史縮影，也見證糖業從工業經濟命脈轉以文化資產的姿態呈現。此計畫推動糖業文化資產再利用重新賦予鐵道新生命，串聯周邊綠地空間，延續街道人文地景，傳承早年糖業文化為主題，兼具遊憩休閒、生活與產業機能，也能進一步凝聚民眾共識，吸引觀光人潮，創造多贏。
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