重現舊時糖鐵記憶！台南歸仁核心綠軸暨廊道完工開放

台南市政府為轉型及推廣地方通學動線兼觀光遊憩使用，為重新喚起市民對於兒時記憶中吃枝仔冰、搭糖廠小火車上學等與糖廠有關的生活情境，選定紅瓦厝國小北側推動「歸仁核心綠軸暨廊道改善工程」並已完工。市長黃偉哲表示，希望透過台糖舊有糖鐵路基轉型為地景廊道，讓繁忙的現代人重新拉近與自然的距離。

都發局長徐中強指出，歸仁核心綠軸暨廊道改善工程沿著舊有台糖鐵道系統及秉持草木共生的理念，串連在地糖業歷史軸線，並以新培植的樹種以不同時節花景妝點在地景觀特色。此計畫藉由舊糖軌紋理打造林蔭微光小徑，並導入休憩座椅以不對稱結構結合街道家具理念，讓人們得到不同需求的空間感受。

另，藉由崁入引導式光帶的景觀高矮柱燈，運用光影交錯變化，於公園出入口型塑出宛如迎賓光毯般，讓民眾重溫兒時秘密基地的回憶，賦予在地民眾及遊子歸屬的方向感，成為南關線旅遊裡別具特色的生態藝文場域。