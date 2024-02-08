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過年收集「龍」！嘉義縣文觀局推7大龍年走春景點

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
龍年到，嘉義縣文化觀光局今推出7處縣內與「龍」相關的獨特景點，圖為有「龍貓隧道」之稱的魚寮遺址。圖／嘉義縣政府提供
龍年到，嘉義縣文化觀光局今推出7處縣內與「龍」相關的獨特景點，圖為有「龍貓隧道」之稱的魚寮遺址。圖／嘉義縣政府提供

龍年將至，嘉義縣文化觀光局今天7處縣內特別與「龍」相關獨特景點，有龍宮瀑布、龍王金殿、蛟龍瀑布、龍貓隧道魚寮遺址、龍美步道及龍隱寺等「龍」景點，以及國際知名的阿里山高山烏「龍」茶，要讓大家龍年來嘉打卡拍美照，今年好運「龍總來」。

文觀局指出，嘉義縣與「龍」相關的景點各具特色，梅山鄉瑞峰村「龍宮瀑布」，曾被美國史密斯國家歷史博物館出版的雜誌評為台灣必去的七大瀑布之一，也被評為全台負離子最多瀑布前十名，冬季枯水期可走在竹坑溪步道欣賞峽谷、峭壁等壯麗景觀。

被稱為台版金閣寺的「龍王金殿」，有著中國唐宋建築的氣派風格，殿內供奉著龍王；台灣落差最大達846公尺的「蛟龍瀑布」，落差達846公尺，磅礡瀑布猶如白色巨龍，可在最佳觀賞點的豐山觀景台欣賞到。

往阿里山必經的觸口「龍隱寺」，是全台灣高知名度的濟公廟，逢過年總吸引許多信眾前來拜拜走春參拜祈福；位於公興森態園區的親民「龍美步道」，總長874公尺，步道中設有二處休憩廣場及一座觀景亭，十分適合全家同遊。

有「龍貓隧道」之稱的魚寮遺址，目前落羽松由黃轉紅，也被稱為嘉義版的忘憂森林，隨手一拍如明信片，適合年節與家人散心之處。而來到嘉義絕對不能錯過的就是阿里山的「高山烏龍茶」，茶湯金黃中略帶琥珀色，口感甘醇，清香高雅；更多嘉義春節出遊資訊可至慢遊嘉義臉書粉專參考。

龍年到，嘉義縣文化觀光局今推出7處縣內與「龍」相關的獨特景點，圖為公興森態園區的親民「龍美步道」。圖／嘉義縣政府提供
龍年到，嘉義縣文化觀光局今推出7處縣內與「龍」相關的獨特景點，圖為公興森態園區的親民「龍美步道」。圖／嘉義縣政府提供
龍年到，嘉義縣文化觀光局今推出7處縣內與「龍」相關的獨特景點，圖為梅山鄉瑞峰村「龍宮瀑布」的竹坑溪步道。圖／嘉義縣政府提供
龍年到，嘉義縣文化觀光局今推出7處縣內與「龍」相關的獨特景點，圖為梅山鄉瑞峰村「龍宮瀑布」的竹坑溪步道。圖／嘉義縣政府提供
龍年到，嘉義縣文化觀光局今推出7處縣內與「龍」相關的獨特景點，圖為被稱為台版金閣寺的「龍王金殿」。圖／嘉義縣政府提供
龍年到，嘉義縣文化觀光局今推出7處縣內與「龍」相關的獨特景點，圖為被稱為台版金閣寺的「龍王金殿」。圖／嘉義縣政府提供
龍年到，嘉義縣文化觀光局今推出7處縣內與「龍」相關的獨特景點，圖為品嘗阿里山「高山烏龍茶」。圖／嘉義縣政府提供
龍年到，嘉義縣文化觀光局今推出7處縣內與「龍」相關的獨特景點，圖為品嘗阿里山「高山烏龍茶」。圖／嘉義縣政府提供
龍年到，嘉義縣文化觀光局今推出7處縣內與「龍」相關的獨特景點，圖為往阿里山必經的觸口「龍隱寺」。圖／嘉義縣政府提供
龍年到，嘉義縣文化觀光局今推出7處縣內與「龍」相關的獨特景點，圖為往阿里山必經的觸口「龍隱寺」。圖／嘉義縣政府提供
龍年到，嘉義縣文化觀光局今推出7處縣內與「龍」相關的獨特景點，圖為台灣落差最大達846公尺的「蛟龍瀑布」。圖／嘉義縣政府提供
龍年到，嘉義縣文化觀光局今推出7處縣內與「龍」相關的獨特景點，圖為台灣落差最大達846公尺的「蛟龍瀑布」。圖／嘉義縣政府提供

嘉義 景點

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