聽新聞
test
0:00 / 0:00
過年收集「龍」！嘉義縣文觀局推7大龍年走春景點
龍年將至，嘉義縣文化觀光局今天7處縣內特別與「龍」相關獨特景點，有龍宮瀑布、龍王金殿、蛟龍瀑布、龍貓隧道魚寮遺址、龍美步道及龍隱寺等「龍」景點，以及國際知名的阿里山高山烏「龍」茶，要讓大家龍年來嘉打卡拍美照，今年好運「龍總來」。
文觀局指出，嘉義縣與「龍」相關的景點各具特色，梅山鄉瑞峰村「龍宮瀑布」，曾被美國史密斯國家歷史博物館出版的雜誌評為台灣必去的七大瀑布之一，也被評為全台負離子最多瀑布前十名，冬季枯水期可走在竹坑溪步道欣賞峽谷、峭壁等壯麗景觀。
被稱為台版金閣寺的「龍王金殿」，有著中國唐宋建築的氣派風格，殿內供奉著龍王；台灣落差最大達846公尺的「蛟龍瀑布」，落差達846公尺，磅礡瀑布猶如白色巨龍，可在最佳觀賞點的豐山觀景台欣賞到。
往阿里山必經的觸口「龍隱寺」，是全台灣高知名度的濟公廟，逢過年總吸引許多信眾前來拜拜走春參拜祈福；位於公興森態園區的親民「龍美步道」，總長874公尺，步道中設有二處休憩廣場及一座觀景亭，十分適合全家同遊。
有「龍貓隧道」之稱的魚寮遺址，目前落羽松由黃轉紅，也被稱為嘉義版的忘憂森林，隨手一拍如明信片，適合年節與家人散心之處。而來到嘉義絕對不能錯過的就是阿里山的「高山烏龍茶」，茶湯金黃中略帶琥珀色，口感甘醇，清香高雅；更多嘉義春節出遊資訊可至慢遊嘉義臉書粉專參考。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言