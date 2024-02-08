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國1仁德交流道周邊 車多易肇事

聯合報／ 記者李文德／台南報導
國道1號仁德交流道的南下匝道，進入中山路西向時，車流量大、汽機車車流交織險象環生，成為易肇事路段。記者李文德／攝影
國道1號仁德交流道的南下匝道，進入中山路西向時，車流量大、汽機車車流交織險象環生，成為易肇事路段。記者李文德／攝影

春節將至，國道1號仁德交流道大年初三至初五封閉北上入口，但交流道周邊車 流量相當大，民眾指出，南向出口匝道的車輛進入中山路西向，因匝道口與中山路同步綠燈，導致車流交會時險象環生。民代指此路段每年發生50件事故要改善；市府昨天會勘表示，即日起調整中山路綠燈早開，月底前會修改車道標線。學者建議，改善後仍要滾動式檢討。

上下班常經過此處的市民說，每每騎車中山路往西，通過仁德交流道後，會到南下出口匝道、中山路、文德路的3叉路口，疑似因下匝道車輛只能匯入中山路西向，所以下匝道和中山路兩個號誌同步，但形成下高速公路的車要切入中山路，原本中山路的騎士須放慢速度，甚至機車要轉入文德路待轉格一定要放慢，「每每經過都要鼓起很大勇氣」。

市府、高速公路局、多名民代會勘，立委林俊憲說，此路段屬易肇事路口，且沒行人穿越道，應趕快解決；市議員郭鴻儀建議，西向機車道應改成混合車道，避免下匝道車輛與機車交錯，而中山路東向處有槽化線，也要釋出空間，重新調配中山路車道。

交通局表示，調整中山路西向號誌，讓綠燈比匝道口號誌早開5至8秒，後續藉CCTV監視器查看路況、適時調整延長秒數，另，中山路西向原為1快車道、1混合車道、1機慢車道，將改內側為快車道，中、外線為2線混合車道，預計月底前完成標線作業，也評估中山路過文德路口後，外側車道調整供下匝道車輛匯入，減少和直行機車衝突，並增設行人穿越道。

高公局南區養護工程分局長楊熾宗說，若地方認為仁德交流道需要多1條匝道消化車流量，可提出計畫。

成大交通管理科學系系主任鄭永祥認同延長秒數、改車道標線的做法，可能會比現行方式好，建議再觀察幾個月的車流後滾動式檢討。

流量 車道 高速公路

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