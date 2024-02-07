國際捷報！雲嘉南風管處「一見雙雕藝術季」獲這大獎

交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處主辦的「一見雙雕藝術季」今晚傳出喜訊，榮獲德國柏林設計大獎銀獎，雲管處人員雀躍說，這是最棒的免費宣傳。

雲嘉南風管處晚間發布新聞稿表示，「一見雙雕藝術季」包含鹽雕以及海廢地景藝術創作，創作團隊利用台南七股在地的「鹽」、「漁業」元素，並且專注環境永續性、綠色能源和海洋保護，利用海洋廢棄物創造發人省思具有環保教育的地景藝術品，7日更從德國傳來好消息，奪下2024年柏林設計獎銀獎。

雲嘉南管理處長許宗民表示，《一見雙雕藝術季》去年12月開展迄今，累積遊客逾15萬人次，配合台灣燈會在台南與「台南400」兩大活動，大年初一到初九期間，只要穿配戴「龍」元素或衣服上有「紅色」元素，於個人粉絲專頁、Instagram打卡發出與鹽雕或海廢雕任一合照照片，即可至七股遊客中心－成功鹽體驗館兌換2023一見雙雕藝術季與三麗鷗聯名發行限定款紀念明信片一組，共限量300組，送完為止。