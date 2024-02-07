快訊

英鋼琴家樂意訪台 槓上陸客爆紅曝心情：都覺得我是台灣公民了

大樂透頭獎7連摃！獎金累加至2.4億元 春節大紅包開出18組

墾丁飯店小年夜1晚價格讓他嚇歪 網友嘆：難怪大家要出國

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國際捷報！雲嘉南風管處「一見雙雕藝術季」獲這大獎

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
雲嘉南濱海國家風景區管理處主辦的「一見雙雕藝術季」傳來喜訊，榮獲德國柏林設計大獎銀獎。圖／雲嘉南風管處提供
雲嘉南濱海國家風景區管理處主辦的「一見雙雕藝術季」傳來喜訊，榮獲德國柏林設計大獎銀獎。圖／雲嘉南風管處提供

交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處主辦的「一見雙雕藝術季」今晚傳出喜訊，榮獲德國柏林設計大獎銀獎，雲管處人員雀躍說，這是最棒的免費宣傳。

雲嘉南風管處晚間發布新聞稿表示，「一見雙雕藝術季」包含鹽雕以及海廢地景藝術創作，創作團隊利用台南七股在地的「鹽」、「漁業」元素，並且專注環境永續性、綠色能源和海洋保護，利用海洋廢棄物創造發人省思具有環保教育的地景藝術品，7日更從德國傳來好消息，奪下2024年柏林設計獎銀獎。

雲嘉南管理處長許宗民表示，《一見雙雕藝術季》去年12月開展迄今，累積遊客逾15萬人次，配合台灣燈會在台南與「台南400」兩大活動，大年初一到初九期間，只要穿配戴「龍」元素或衣服上有「紅色」元素，於個人粉絲專頁、Instagram打卡發出與鹽雕或海廢雕任一合照照片，即可至七股遊客中心－成功鹽體驗館兌換2023一見雙雕藝術季與三麗鷗聯名發行限定款紀念明信片一組，共限量300組，送完為止。

更多訊息歡迎搜尋「雲嘉南，好好玩!!!」臉書粉絲專頁查詢。

雲嘉南濱海國家風景區管理處主辦的「一見雙雕藝術季」傳來喜訊，榮獲德國柏林設計大獎銀獎。圖／雲嘉南風管處提供
雲嘉南濱海國家風景區管理處主辦的「一見雙雕藝術季」傳來喜訊，榮獲德國柏林設計大獎銀獎。圖／雲嘉南風管處提供
雲嘉南濱海國家風景區管理處主辦的「一見雙雕藝術季」傳來喜訊，榮獲德國柏林設計大獎銀獎。圖／雲嘉南風管處提供
雲嘉南濱海國家風景區管理處主辦的「一見雙雕藝術季」傳來喜訊，榮獲德國柏林設計大獎銀獎。圖／雲嘉南風管處提供

台南 柏林

延伸閱讀

幕後／赴陸團解禁急轉彎？國安高層討論兩周 觀光署蒙在鼓裡

組團赴陸喊卡！原定今公布細節 觀光署曝生變主因：跨部會討論結果

陸方對台不友善 觀光署宣布6月1日起無限期暫停組團赴陸旅遊

台灣赴陸旅行團緊急喊停！陸委會、交通部觀光署正式通知稍晚發布

相關新聞

雲林縣公共自行車MOOVO大擴點 斗六、虎尾租借點出爐

雲林縣去年導入公共自行車MOOVO，第1波在斗六市營運，今起再進駐虎尾鎮啟用24站公共自行車租賃站，另斗六市擴增至37站...

國際捷報！雲嘉南風管處「一見雙雕藝術季」獲這大獎

交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處主辦的「一見雙雕藝術季」今晚傳出喜訊，榮獲德國柏林設計大獎銀獎，雲管處人員雀躍說，...

H5N1疫情延燒 雲林麥寮1土雞場、1種鵝場染疫

雲林縣麥寮鄉日前傳出1土雞場、1種鵝場發生禽隻異常死亡，經通報後確診H5N1，動植物防疫所今天派員撲殺土雞9813隻、種...

邁入第十四年話題足 南鯤鯓代天府大年初一抽國運籤

台南北門南鯤鯓代天府將在大年初一（2月10日）上午11點公開抽龍年國運籤，因南鯤鯓代天府廟2015年抽出國運籤「武則天坐...

台灣燈會安平燈區不如往年？ 16年前燈會策展人這麼說

明天即將迎來7天的春節連假，台南市政府推出「台灣燈會-安平燈區」系列圖卡及影片，以畫面呈現安平燈區之美。

嘉義市區「停車再開」科技執法警方配合稽查勸導 啟用執法日期曝

嘉義市警察局在國華街、崇文街口，設置「停車再開」科技執法，1日起至7日不定時規畫警力稽查勸導，目前日平均違規降為352件...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。