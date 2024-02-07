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嘉義市區「停車再開」科技執法警方配合稽查勸導 啟用執法日期曝

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市警察局在國華街、崇文街口，設置「停車再開」科技執法，定15日啟用執法。圖／警方提供
嘉義市警察局在國華街、崇文街口，設置「停車再開」科技執法，定15日啟用執法。圖／警方提供

嘉義市警察局在國華街、崇文街口，設置「停車再開」科技執法，1日起至7日不定時規畫警力稽查勸導，目前日平均違規降為352件，警局定15日啟用執法，呼籲用路人行近無號誌路口，注意「停」、「讓」標誌，不超速、不闖紅燈、不違規停車，減少車禍發生。

警局說，統計2019年至2023年10月，國華街、崇文街口發生交通事故41件；肇因未依規定停車再開（未依規定讓車等）40件、酒駕失控1件，顯示該路口事故居高不下。經市府交通處、工務處及警局2016年起辦理多次會勘研議改善方案，增加交通桿、反射鏡、劃設黃網線及延伸路口紅線等改善工程，改善仍事故頻繁。

2021年底交通部運輸研究所列為高風險路廊，2022年辦理道安會勘研議設置號誌，因路口過小無妥適地點、住戶不同意，無法設置，決定借助科技執法提醒駕駛人正確用路行為，防制事故。

去年10月26日設置完成「停車再開」科技執法，發放宣導單，觀測違規統計由日平均871件，下降為524件，減少347件（降幅39.8%）；警局1日起至7日，第三階段不定時規畫警力稽查勸導，目前日平均降為352件，較第二階段減少172件 (降幅32.8%)。

嘉義市警察局在國華街、崇文街口，設置「停車再開」科技執法，定15日啟用執法。圖／警方提供
嘉義市警察局在國華街、崇文街口，設置「停車再開」科技執法，定15日啟用執法。圖／警方提供
嘉義市警察局在國華街、崇文街口，設置「停車再開」科技執法，定15日啟用執法。圖／警方提供
嘉義市警察局在國華街、崇文街口，設置「停車再開」科技執法，定15日啟用執法。圖／警方提供
嘉義市警察局在國華街、崇文街口，設置「停車再開」科技執法，定15日啟用執法。圖／警方提供
嘉義市警察局在國華街、崇文街口，設置「停車再開」科技執法，定15日啟用執法。圖／警方提供

科技執法

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