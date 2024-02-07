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台南古蹟行春系 AR實境再現17世紀熱蘭遮堡風貌

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
農曆春節連假即將來臨，南市府文化局推出2024台南古蹟行春系列活動，其中，鯤島市街大員行-安平街區及熱蘭遮堡走讀，將透過AR擴增實境科技帶領民眾穿越17世紀古安平街景地貌。圖／南市文化局提供
農曆春節連假即將來臨，南市府文化局推出2024台南古蹟行春系列活動，其中，鯤島市街大員行-安平街區及熱蘭遮堡走讀，將透過AR擴增實境科技帶領民眾穿越17世紀古安平街景地貌。圖／南市文化局提供

農曆春節連假即將來臨，南市府文化局推出2024台南古蹟行春系列活動，其中，鯤島市街大員行-安平街區及熱蘭遮堡走讀，將透過AR擴增實境科技帶領民眾身歷其境，步行穿越17世紀古安平街景地貌，細細品味台南充滿歷史街區。

文化局表示，鯤島市街大員行—安平街區及熱蘭遮堡AR導覽走讀，結合成大建築系副教授黃恩宇研究團隊，花費逾5年時間調查研究，重建17世紀熱蘭遮堡壘與周邊台江內海全貌，活動從安平古堡出發，民眾透過手機或平板裝置，即可身歷其境體驗17世紀人們的生活視角。

文化局說明，過程中搭配專業導覽解說員的導覽，沿途穿梭在安平老街與眾多古蹟，可謂是一場科技與知性的全新古蹟行春之旅，未來也將持續擴大熱蘭遮堡周遭AR擴增實境的範圍，有興趣的民眾可至南市文化局官網或搜尋2024台南古蹟行春系列活動查詢。

此外，適逢台南400，文化局也以《啟程‧臺南400》、《神秘數字1624》、《族群織錦》及《土地的轉奏》4個主題，製作4支動畫短片，以輕鬆的敘事、活潑的視覺呈現，顛覆過去學習歷史複雜且艱深的感受，讓更多人認識台南400的起點，增加持續探索台南的動機。

南市文化局以輕鬆的敘事、活潑的視覺呈現製作4支台南400動畫片，顛覆過去學習歷史複雜且艱深的感受，讓更多人認識台南400的起點。圖／南市文化局提供
南市文化局以輕鬆的敘事、活潑的視覺呈現製作4支台南400動畫片，顛覆過去學習歷史複雜且艱深的感受，讓更多人認識台南400的起點。圖／南市文化局提供

古蹟 台南 文化局

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