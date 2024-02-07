台南古蹟行春系 AR實境再現17世紀熱蘭遮堡風貌

農曆春節連假即將來臨，南市府文化局推出2024台南古蹟行春系列活動，其中，鯤島市街大員行-安平街區及熱蘭遮堡走讀，將透過AR擴增實境科技帶領民眾身歷其境，步行穿越17世紀古安平街景地貌，細細品味台南充滿歷史街區。

文化局表示，鯤島市街大員行—安平街區及熱蘭遮堡AR導覽走讀，結合成大建築系副教授黃恩宇研究團隊，花費逾5年時間調查研究，重建17世紀熱蘭遮堡壘與周邊台江內海全貌，活動從安平古堡出發，民眾透過手機或平板裝置，即可身歷其境體驗17世紀人們的生活視角。

文化局說明，過程中搭配專業導覽解說員的導覽，沿途穿梭在安平老街與眾多古蹟，可謂是一場科技與知性的全新古蹟行春之旅，未來也將持續擴大熱蘭遮堡周遭AR擴增實境的範圍，有興趣的民眾可至南市文化局官網或搜尋2024台南古蹟行春系列活動查詢。