貓奴們注意！嘉義縣將開放15隻品種喵星人認養登記

嘉義縣家畜疾病防治所將開放民眾認養登記15隻極受歡迎的品種貓，包括小步舞曲、曼赤肯、英國長毛貓、布偶貓、摺耳貓及混種貓，2月19日上午8點起採網路填表認養，貓隻皆完成晶片植入、絕育及狂犬病疫苗注射，年齡約5個月至3歲，並於2月29日公開直播抽籤。

家畜所表示，去年底接獲台北市動物保護處通報，執行網路寵物交易案件，發現新港鄉有貓隻私自繁殖並在網路張貼出售，抵現場發現數隻品種貓，有公母貓混籠及母貓哺餵幼貓等非法繁殖情形。

遭查獲者承認擅自繁殖及買賣，家畜所依違反動物保護法規定開罰10萬元整罰鍰，貓隻全數沒入，但因品種貓隻是極受歡迎的寵物，查獲案曝光，愛貓民眾紛紛打電話至家畜所希望可以認領養。

家畜所長林珮如表示，為求公平起見，避免認養序位認定引起爭議，將於2月19日上午8點至23日下午5點，採用網路填表https://reurl.cc/K48en9 開放認養登記，須說明認養意願、後續飼養方式及環境，經篩選評估合適者，統計後如單一貓隻合適認養人超過2人以上，將於2月29日上午10點，在嘉義縣動物保護教育園區粉絲專頁直播公開抽籤，決定認養人。

家畜所表示，開放登記認養的貓隻有小步舞曲、曼赤肯、英國長毛貓、布偶貓、摺耳貓、混種貓，皆已完成晶片植入、絕育及狂犬病疫苗注射，年齡約5個月至3歲不等，外觀可愛、毛色漂亮，其中混種貓的個性非常親人討喜，已預期將吸引民眾關注、登記。

家畜所指出，這次有2隻混種貓一同列入表單開放認養，是去年底民眾通報倒臥路邊需緊急救援，收容於動保園區，經獸醫師治療與悉心照護現已恢復健康、個性撒嬌可愛，討人喜歡的程度不亞於品種貓，盼民眾不應有品種迷思，真正發揮愛護動物精神，給予溫暖的家。