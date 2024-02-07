春節連假到台江國家公園看黑琵、欣賞天日曬鹽正當時！

春節將至，台江國家公園管理處今表示，4處遊客服務據點過年期間都開放，提供民眾規畫走春出遊景點好選擇。台管處有純白色特殊高脚屋建築，區內有黑面琵鷺、候鳥可觀賞，還可到安順鹽場欣賞天日曬鹽的景觀，又鄰近安平燈區，是輕旅行好去處。

台江國家公園管理處表示，台江公園是國內第1座濕地型國家公園，遊客中心位於南市四草地區，園區採用特殊的高脚屋建築形式，純白色的建築，座落在大面積水域上，煙波之上、水草之間相互呼應，美不勝收；春節連假期間，遊客中心館內提供遊憩諮詢、定時導覽及影片播映等服務，一起領略台江濕地與綠建築之美。

來台江後同時可以至鄰近的安平，參觀「2024台灣燈會在台南」運用河流及地形打造的特色燈區，並順遊安平古堡、安平老街等景點，也可以前往四草、七股地區，搭配娛樂漁筏生態遊程或是廟宇巡禮，認識濕地自然生態、漢人先民移墾文化歷史以及漁鹽產業等特色，親近國家公園。

另，也可以到安順鹽場「安順吉鹽故事館」走走，曬著暖陽、漫步在鹽村聚落，欣賞天日曬鹽的景觀。每日提供解說導覽及諮詢服務，還可現場免費報名參加實境解謎遊戲，深度體驗百年鹽場的人文歷史風貌。

來台江國家公園也可以到安順鹽場「安順吉鹽故事館」走走。圖／台江國家公園提供 台江國家公園內，安順鹽場有美麗的日曬鹽的景觀。圖／台江國家公園提供

此時正是候鳥季，更不能錯過，特別要把握機會拜訪「期間限定」的黑面琵鷺。位於七股的「黑面琵鷺賞鳥亭」，春節期間除了除夕休館外，每日提供優質的解說服務與遊憩諮詢，現場提供高倍率望遠鏡觀察生態，搭配國家公園解說員親切專業的生態解說，帶領大朋友小朋友認識這群嬌客。也歡迎至七股的「六孔遊客中心」參觀及觀賞生態影片，完整認識黑面琵鷺遷徙的奧秘。

正是候鳥季，來台江國家公園可觀賞黑面琵鷺。圖／台江國家公園提供（周民雄攝）

台江國家公園管理處提醒，春節期間警方將於部分路段交通疏導與停車場秩序維護管制，請遊客配合現場疏導措施，並建議出門前留意相關交通訊息，善用大眾運輸工具，安排闔家歡樂出遊趣。走春遊程規畫可至台江國家公園官方網站查詢；也歡迎到「台江國家公園facebook粉絲團」按讚及追蹤，掌握最新活動訊息。