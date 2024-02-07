正統鹿耳門聖母廟春牛入寶…芒神鞋履俱全 示警雨水少

正統鹿耳門聖母廟「迎春牛」為無形文化資產台南市定民俗，每年的春牛、芒神顏色遵循農民曆節氣古禮製作，今舉辦春牛入寶儀式，鹿耳門聖母廟主委王增榮也提醒，今年芒神青衣白帶、纏鞋俱全，象徵氣候炎熱、雨水較少，民眾需多加注意節約用水。

「迎春牛」是台南正統鹿耳門聖母廟的重要民俗活動，傳承40餘年，從摸春牛、迓春牛遶境、鞭春牛、搶春牛等，再以高空煙火、炸蜂炮歡送春牛神回天庭繳旨，近年來也成為元宵節的一大盛事，每年吸引數10萬人參與盛會。

王增榮表示，甲辰年春牛身高約4尺、身長8尺、牛尾1尺2，顏色為頭青身黃、腹紅脛黃蹄青，牛口開、牛尾左繳，而芒神面如童子、青衣白帶、纏鞋俱全，樣式顏色製作均遵循農民曆節氣古禮，尤其，今年芒神纏鞋俱全，象徵氣候炎熱、雨水較少，大家要節約用水。

鹿耳門聖母廟今也舉辦「春牛入寶」儀式，邀請文化局長謝仕淵、民政局長姜淋煌、雲嘉南風管處長許宗民及多位民意代表觀禮，並將開光後的「五穀寶物」置入春牛腹中，象徵今年四季平安、五穀豐收。

謝仕淵表示，鹿耳門聖母廟今年除延續「萬人糊春牛」活動外，也邀請社區、學校等一起製作6隻創意春牛，以木片拼接組裝，有的大膽配色彩繪春牛、有的則運用米袋、斗笠及蔬果等裝飾，每隻春牛都別具巧思，也相當應景。

正統鹿耳門聖母廟明起將有一系列新春活動，包含8日小年夜擲筊求銀帽平安手鍊、初一開始摸春牛、過七星平安橋、躦轎腳等，24日元宵節則有甲辰年台南市迎春禮民俗活動暨踩街嘉年華，屆時會有開春儀式，並發放100份通寶及御守，歡迎民眾共襄盛舉到台南走春祈福。