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南市試辦開放機車直接左轉 事故未明顯增加、將擴大辦理

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
南市9路段試辦不強制機車左轉實施3個月事故無明顯增加，將擴大盤點行政區試辦。圖／交通局提供
南市9路段試辦不強制機車左轉實施3個月事故無明顯增加，將擴大盤點行政區試辦。圖／交通局提供

台南市政府針對7行政區9條路段試辦單向兩車道內側車道開放機車行駛，及路口不強制兩段左轉新措施，經分析試辦3個月事故數據穩定未顯著改變，將逐步擴大試辦範圍與路段及擴大盤點歸仁區及仁德區等行政區，以蒐集更多試辦經驗與數據資料，做為將來規畫的參考依據。

交通局指出，這次推動的9條路段總長14.75公里共計202個路口，路段型態包含中央分隔及標線分隔路段、路口型態包含三色號誌及閃光號誌路口，經統計受傷事故件數計268件，其中機車涉入的事故件數計197件；另外肇事原因涉及機車直接左轉的事故件數為14件，都是機車在最外側車道直接左轉，結果顯示試辦首月9條試辦路段事故件數尚無因開放機車直接左轉而增加，南市府未來仍將持續追蹤檢討並規畫其他試辦路段。

局長王銘德指出，本次試辦的單向兩線道路段範圍，從機車受干擾最為頻繁的中西區中正路與府前路開始最先實施，並陸續檢討永康區大灣路與富強路一段、南區新興路、北區公園路、東區崇學路、安平區文平路、以及安南區安和路四段五段也納入試辦範圍，已經推動9條試辦路段，經追蹤檢視試辦路段事故數據，實施後三個月各條試辦路段事故件數沒有明顯的增加。

因此未來仍會持續評估原台南6區、永康區、歸仁區、仁德區等行政區的單向兩線道路段，配合適當的交通工程措施辦理推動。

交通局指出，後續除了規畫檢討新的實施路段外，也會再加強「左轉車靠左、右轉車靠右」教育，同時也呼籲用路人在左轉前應提前打方向燈靠左行駛，以保障自身與整體用路人的行車安全。

台南 機車騎士 車道

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