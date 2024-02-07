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北港路通港橋 全線開通

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導
嘉義市政府工務處於臉書上公布，北港路全線開放通行。圖／翻攝畫面
嘉義市政府工務處於臉書上公布，北港路全線開放通行。圖／翻攝畫面

國道1號嘉義交流道進市區的要道北港路，市府為改善其中通港橋下中央排水渠道通洪能力，去年初起改建橋，雖採半半施工，但每逢尖峰時刻交通打結；市府指出，工程已順利進行至最後階段，前天重鋪路面後全線開放通行。

路過駕駛說，感受到許久沒有的一路順暢。

市府工務處說明，改建通港橋為維持北港路的車輛通行，採兩階段施工方式，去年1月封閉西向車道、第1階段施工北側橋梁，7月底完成，接續封東向、做第2階段南側橋梁部分，施工廠商全力趕辦，已完成第2階段南側橋梁、瀝青路面鋪設，將能疏緩春節期間往返車流，降低市區交通衝擊。

中央排水集水區橫跨嘉義市東、西區，經過通港橋下方時，橋下通水斷面寬度小於原本排水渠道，為提升城市防洪韌性，耗資1億2653萬元，改善讓橋下通水斷面由原先的16公尺加寬為26公尺，有助改善市區垂楊路兩側積淹水問題。

整體工程前年11月開工，由於北港路是國1與市區的主要道路，工務處表示，通港橋先行完成可全線通車的工項，還有其他工項施作中，包括上下游銜接護岸、橋下橋檢通道等，整體工程預計3月完工。

北港 嘉義 護岸

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