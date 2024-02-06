影／雲林燈會北港啟燈 國際名師操刀巨大鐵龍主燈最獨特

雲林縣府推動北港糖廠鐵道地景文化空間營造計畫，向交通部觀光署爭取1.4億元重新打造北港糖廠，文化園區主題景觀各有特色，結合糖廠倉庫群與煉糖遺址，打造美麗的糖史園區。北港是花燈原鄉，2024雲林燈會今晚也在北港啟燈，4大主題燈區連貫分布市街巷弄，多名在地國寶工藝大師群策群力，把北港打造成絢麗燈城，雲林縣長張麗善歡迎大家到北港老鎮走春賞燈。

荒廢多年的北港糖廠打造新園區包括大字入口意象、蔗糖水道、曝氣池舊址、大樹平台、彩糖廣場，鳴日鐵道地景、環形平台等主題景觀，雲林縣長張麗善今天視察工程進度，希透過糖廠場域改造，結合北港好庫24棟倉庫群及煉糖遺址，讓糖廠以不同的面貌復活，與北港朝天宮結合成史觀光帶。

雲林縣府以4大主題燈區，邀請北港旅美工藝大師蔡爾平，以獨特的鐵工藝術，打造龍年主燈，各燈區分布在北港市街的古蹟景點，從紀念碑的「龍頭」主燈延伸到水道頭的「龍尾」，讓整個北港形如一座巨大花燈，構想獨特。

今晚由張麗善帶領在顏思齊紀念碑的第1主題燈區「龍耀雲騰」舉行啟燈儀式，當主燈點亮，五光十色的巨龍呈現在夜空，璀燦繽紛光維四射，美不勝收，菲律賓、日本及聖克里斯多福及尼維斯聯邦等駐台官員觀禮，以國際視野感受北港獨有的傳統工藝及創新科技的融合，體會台灣深厚文化底蘊，讓雲林觀光魅力躍上國際舞台。

享譽國際的北港旅美工藝大師蔡爾平設計6公尺高的龍頭主燈，引領民眾探索顏思齊開台史，搭配聲光秀磅礡氣勢。第2主題「龍耀時光」在大復戲院與北港登記所，以日式鳥居與祈福燈廊、燈牆，別具東洋味，沿途可觀賞吳登興大師的「龍道」，國寶級顏三泰操刀的「慈雲灑潤」藝閣。