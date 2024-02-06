南科上班塞車有解 新港社大道、南科聯絡道高架轉向工程明通車

南科上下班尖峰車流經常回堵至國道，南市府爭取經費，斥資3.3億元進行新港社大道與南科聯絡道路口高架轉向改善工程，經歷2年時間終於完工，明天上午10時通車，希望紓解國道8號南科交流道、省道台1線及北外環道路車流壓力，改善尖峰時間壅塞問題。

內政部國土管理署說，南科園區就業人口目前已經超過9萬人，其中南科聯絡道進入新港社大道，因直行與左轉車輛交織、路口停等延滯等狀況，造成交通阻塞，高架轉向改善工程以立體化橋梁設計方式，將新港社大道與南科聯絡道路口轉向動線，把要左轉新港社大道車輛分流，減少路口車流堵塞情形。

南市交通局指出，「新港社大道與南科聯絡道路口高架轉向改善工程」位於南科特定區南側，新建橋梁長度475公尺、寬度9到10公尺的2車道，並在新港社大道兩側進行長度約1公里的平面道路改善工程，以改善南科上班尖峰時間交通壅塞問題。