春節訪台南山上花園水道博物館 送限量徽章、爬樹拿祈願卡

台南山上花園水道博物館今天預告春節系列活動，有結合台南400特色徽章、貓狗徽章的特色入園禮，還有「攀樹祈福」、驚奇博物館市集，搭配山上天后宮新春走廟迎彩頭吸引民眾。

文化局指出，水道博物館是獨立園區，利用年節期間舉辦涵蓋各年齡層活動，讓民眾都能闔家放鬆心情，輕鬆走春。

文化局表示，初一至初三每日前20名購票入園民眾贈送蘭花盆栽，前21至50名送結合台南400設計的徽章開瓶器。初三、初四與南瀛天文館、南科考古館、左鎮化石園區組成協作平台，推出親子歡迎的驚奇博物館闖關，設置遊戲闖關市集含服務台共10個攤位，完成5個關卡者可至服務台兌換小禮物。

館方表示，初二至初四與南瀛天文館、山上天后宮合作舉辦攀樹祈福活動，參與學員送南瀛天文館贈送新春緣滿禮「星球陀螺」。爬上樹可敲響祈福鐘，摘取天后宮祈願卡，在祈願卡背後寫下心願至天后宮懸掛祈願牆，完成新春走廟祈願儀式。