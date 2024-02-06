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春節訪台南山上花園水道博物館 送限量徽章、爬樹拿祈願卡

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
春節台南山上花園水道博物館推出賞花、攀樹、走廟祈福、送貓狗徽章行銷活動。圖／山上花園水道博物館提供
春節台南山上花園水道博物館推出賞花、攀樹、走廟祈福、送貓狗徽章行銷活動。圖／山上花園水道博物館提供

台南山上花園水道博物館今天預告春節系列活動，有結合台南400特色徽章、貓狗徽章的特色入園禮，還有「攀樹祈福」、驚奇博物館市集，搭配山上天后宮新春走廟迎彩頭吸引民眾。

文化局指出，水道博物館是獨立園區，利用年節期間舉辦涵蓋各年齡層活動，讓民眾都能闔家放鬆心情，輕鬆走春。

文化局表示，初一至初三每日前20名購票入園民眾贈送蘭花盆栽，前21至50名送結合台南400設計的徽章開瓶器。初三、初四與南瀛天文館、南科考古館、左鎮化石園區組成協作平台，推出親子歡迎的驚奇博物館闖關，設置遊戲闖關市集含服務台共10個攤位，完成5個關卡者可至服務台兌換小禮物。

館方表示，初二至初四與南瀛天文館、山上天后宮合作舉辦攀樹祈福活動，參與學員送南瀛天文館贈送新春緣滿禮「星球陀螺」。爬上樹可敲響祈福鐘，摘取天后宮祈願卡，在祈願卡背後寫下心願至天后宮懸掛祈願牆，完成新春走廟祈願儀式。

初三至初五還有製作毛小孩紀念徽章活動，評分水道博物館粉專5星、上傳毛小孩在寵物園區照片，可獲定製紀念徽章。初一到初三持門票可前往山上天后宮換取由玉二聖母指定加持鑰匙圈，限量兩百份。相關資訊發布於水道博物館官方網站與臉書粉絲專頁。

春節台南山上花園水道博物館推出賞花、攀樹、走廟祈福、送貓狗徽章行銷活動。圖／山上花園水道博物館提供
春節台南山上花園水道博物館推出賞花、攀樹、走廟祈福、送貓狗徽章行銷活動。圖／山上花園水道博物館提供
春節台南山上花園水道博物館推出賞花、攀樹、走廟祈福、送貓狗徽章行銷活動。圖／山上花園水道博物館提供
春節台南山上花園水道博物館推出賞花、攀樹、走廟祈福、送貓狗徽章行銷活動。圖／山上花園水道博物館提供

南瀛天文館 博物館 台南 天后宮

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