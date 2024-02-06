台南將迎台灣史上最大展覽？奇美博物館頻被點名 館方這麼說

臉書粉絲專頁「台南式Tainan Style」昨晚間貼文今年5月將迎來台灣史上最高規模的展覽，引起底下網友一片討論，瘋狂猜測。更有多位網友頻頻點名奇美博物館，不禁讓人好奇。對此奇美博物館表示，近期確實有規畫新展期，但不清楚是否為臉書貼文所指，無從證實。

「台南式Tainan Style」昨貼文指「很震驚，今天得知這個消息真的很驚訝，因為從沒想過能在台灣看到這個展覽，更何況是在台南。」更透露時間「今年五月，台南人，不，全台灣的人都有福了。」引發民眾一片討論。

有的網友歪樓「除了IKEA要來台南，沒有什麼東西能讓我震驚的」、「丹丹漢堡吃到飽」，也有人對應時間猜是不是「520總統就職典禮」，也有不少網友頻頻點名奇美博物館，這也讓網友們大喊「可以私訊一下嗎？ 我會睡不著啊啊啊」。

不少網友推測應該是來自英國國家美術館的「從波提切利到梵高（梵谷）」亞洲巡迴展覽，此展覽去年11月23日至今年4月11日在香港登場，展出52幅15世紀至20世紀初，包括波提切利、拉斐爾、提香、米開朗基羅、林布蘭、莫內和梵谷等多位歐洲繪畫巨匠的頂尖傑作。