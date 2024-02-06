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嘉義縣鹿草鄉第4胎起補助13萬元 再推腸病毒疫苗補助

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣鹿草鄉今年提升育兒福利，加碼發放生育津貼，再推腸病毒疫苗全額補助。圖／鹿草鄉公所提供
嘉義縣鹿草鄉今年提升育兒福利，加碼發放生育津貼，再推腸病毒疫苗全額補助。圖／鹿草鄉公所提供

嘉義縣鹿草鄉今年首創腸病毒疫苗接種補助，全額補助0至6歲嬰幼兒接種腸病毒疫苗，依收據實支實付，每劑最高補助4300元，最多補助3劑；也放寬原生育條例補助資格，第1胎可領2萬2000元、第2胎4萬4000元、第3胎6萬6000元，第4胎每胎可領13萬元。

鹿草陳姓女子今天抱著尚未滿月的次女到公所申請生育補助，總計可領到4萬4000元，鹿草鄉長嚴珮瑜到場獻上祝福，鼓勵可施打自費腸病毒疫苗，現在由全額補助施打疫苗，等女兒滿2個月就可施打腸病毒疫苗，為健康增添一分保障，也讓小寶貝平安健康成長。

鹿草鄉公所表示，腸病毒疫苗補助對象為設籍在鹿草鄉0至6歲嬰幼兒，且父母其中一方需設籍鹿草鄉連續滿6個月；補助申請日期自接種日起3個月內需至公所社會課申請，逾期不受理，補助金額依收據實支實付，最高補助每劑4300元，每名嬰幼兒最多補助3劑。

鄉長嚴珮瑜表示，為減輕家庭經濟負擔，今年推出腸病毒疫苗自費接種補助，補助對象為0至6歲鹿草嬰幼兒，最多補助3劑共1萬2900元，詳情可查詢公所官網https://lutsau.cyhg.gov.tw/，或電洽公所社會課05-3752711轉41巫小姐。

嚴珮瑜也說，鹿草鄉配合嘉義縣生育補助，加碼讓第1胎領2萬2000元、第2胎領4萬4000元、第3胎領6萬6000元，第4胎以上每胎13萬元，也補助國中小學書籍費、學生團體保險及學生家長會費，希望透過更多資源的挹注，打造鹿草友善育兒環境。

嘉義縣鹿草鄉今年提升育兒福利，加碼發放生育津貼，再推腸病毒疫苗全額補助。圖／鹿草鄉公所提供
嘉義縣鹿草鄉今年提升育兒福利，加碼發放生育津貼，再推腸病毒疫苗全額補助。圖／鹿草鄉公所提供

嘉義 生育補助 疫苗 腸病毒

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