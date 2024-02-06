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年節前蔬菜需求量大 西螺果菜市場貨量增倍交易熱絡

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣長張麗善（左四）今與縣府農業處長魏勝德（右四）、西螺果菜批發市場董事長蔡德福（左三）及縣議員李明哲（左二）等人視察市場供應及交易狀況。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（左四）今與縣府農業處長魏勝德（右四）、西螺果菜批發市場董事長蔡德福（左三）及縣議員李明哲（左二）等人視察市場供應及交易狀況。記者陳苡葳／攝影

再過2天即將迎接農曆新年，雲林縣最大蔬果批發交易中心西螺果菜市場門庭若市，縣長張麗善今天視察蔬菜供應狀況時指出，目前的供貨量比以往加倍，貨源充足且供給穩定，交易情形熱絡，至2月8日最後一天營業日，市場調派人力加強管控車流，確保運作順暢。

張麗善今與縣府農業處長魏勝德、西螺果菜批發市場董事長蔡德福、縣議員李明哲等人視察市場供應及交易狀況。

雲林縣是蔬菜最大供應縣市，占全國供應量三分之一，西螺果菜市場也是當地最大蔬果批發交易中心。張麗善說，年節前需求量最大，因此到貨量從以往每日800至1000公噸，現已超過1500公噸。

蔡德福表示，蔬菜因氣候穩定，供應量充足，近期年前每日平均交易量提高至850多公噸，平均交易價格每公斤25至30元左右，而目前交易量前三名蔬菜為高麗菜（初秋）、包心白菜（大白菜）及蘿蔔（矸仔）。

蔡德福說，高麗菜在最低檔時，一天進貨量約10公噸，現在已回升至200多公噸，不過價格仍與近期持平，均價每公斤5.2元；而大白菜、蘿蔔是年菜熱門蔬菜，目前均價為每公斤5.5元、8.4元。

張麗善呼籲，過年期間除大魚大肉，也要多吃新鮮蔬果，西螺果菜市場休市時間為2月9日至13日（除夕至大年初四），2月14日（大年初五）開市。

雲林縣西螺果菜市場到貨量從以往每日800至1000公噸，現已超過1500公噸，目前平均交易價格每公斤25至30元左右。記者陳苡葳／攝影
雲林縣西螺果菜市場到貨量從以往每日800至1000公噸，現已超過1500公噸，目前平均交易價格每公斤25至30元左右。記者陳苡葳／攝影

均價 張麗善 雲林

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