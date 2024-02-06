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嘉義市民宿品質獲肯定 4家再獲好客民宿認證

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市「家暖暖」獲選好客民宿。圖／嘉義市政府提供
嘉義市「家暖暖」獲選好客民宿。圖／嘉義市政府提供

交通部觀光署公布2023年遴選結果，全國250家民宿中，嘉義市有「淌淌時光」、「走路回家」、「小小逐月坊」、「家暖暖」4家業者報名全部獲選為好客民宿。嘉義市現有15家合法民宿，已有9家取得好客民宿認證。

市府觀光新聞處長張婉芬表示，市府於2020年12月25日公告「具人文或歷史風貌之相關區域」，民眾得依規定於區域內申請經營民宿，迄今街區內已有14家、全市共15家合法民宿。2021年首次輔導「五柳園民宿」及「拉瓦宅」2家參加遴選活動並獲得好客民宿榮耀，隔年再有「八拾二弄文旅」、「回朔民宿」及「嘉義小青旅」3家業者相繼獲選，今年獲證的業者更是一舉來到4家，3年累積下來嘉義市共有9家業者獲得好客民宿認證。

張婉芬表示，這次獲選好客民宿的4家民宿負責人都是3、40歲的年輕人，建物屋齡都超過50年，推動民宿不僅達到地方創生、老屋活化的目的，這些民宿業者也都有很多故事。像「家暖暖」是嘉義市首間三合院民宿，負責人江秀治是職業軍人退伍，與同樣從事軍職的丈夫張于亞費時數年，走過高雄、台中，最後選擇在嘉義市實現民宿夢。

「小小逐月坊」是一樓磚造、二樓木造的日式建築，負責人李佳樺原在台北六福集團服務，後來選擇自己創業投入民宿行業，因緣際會買下這間日式老屋後盡量保持原屋樣貌，並且到處尋找合適的老物件來補足年久失修的部份，歷經3年才把舊屋整修完成，讓老屋重現風華。

觀光新聞處表示，根據好客民宿遴選活動規範，民宿業者須先參加輔導訓練課程，參訓時數達安排的課程時數3分之2以上，才可取得結業證書，再以當年度之結業證書申請接受專家學者實地訪查，經過觀光署彙整實地訪查委員產出實地訪查結果，及相關資料提報好客民宿遴選委員會審查，自全台眾多合法民宿中精挑細選符合「親切、友善、乾淨、衛生、安心、素養」等6大精神的民宿業者。

嘉義市「走路回家」獲選好客民宿。圖／嘉義市政府提供
嘉義市「走路回家」獲選好客民宿。圖／嘉義市政府提供
嘉義市「家暖暖」獲選好客民宿。圖／嘉義市政府提供
嘉義市「家暖暖」獲選好客民宿。圖／嘉義市政府提供
嘉義市「小小逐月坊」獲選好客民宿。圖／嘉義市政府提供
嘉義市「小小逐月坊」獲選好客民宿。圖／嘉義市政府提供
嘉義市「淌淌時光」獲選好客民宿。圖／嘉義市政府提供
嘉義市「淌淌時光」獲選好客民宿。圖／嘉義市政府提供
嘉義市「走路回家」獲選好客民宿。圖／嘉義市政府提供
嘉義市「走路回家」獲選好客民宿。圖／嘉義市政府提供
嘉義市「小小逐月坊」獲選好客民宿。圖／嘉義市政府提供
嘉義市「小小逐月坊」獲選好客民宿。圖／嘉義市政府提供

嘉義 民宿 老屋

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