春節前賀禮 南市學甲停六停車場今啟用 76席暫不收費
台南市學甲區停六停車場今上午通過驗收，隨即開放停放，可提供76席停車位，暫時不收費，鄉親說，趕在春節前開放，真的太棒了。
學甲三連路、集和街間的「停六」停車場，緊鄰已廢校的天仁工商，多年來雜草叢生、野狗竄出，成了地方髒亂點，且當地停車問題日益嚴重，且緊鄰學甲夜市，經常一位難求。
經秀昌里長謝金雀及明宜里長凃志宏反映，透過蔡蘇秋金議員極力爭取，市府交通、工務、環保局物料及鋪設經費，劃設76席停車格位，上月驗收時，因應安全需求，臨時增設夜間照明及改善可能積淹水情形，由公所及市府人員今上午通過複驗。
「現在啟用，正是時候。」學甲區陳姓攤商說，附近停車越來越不易，且附近每周三夜市停車更雪上加霜，如今停六停車場啟用，真的是及時雨。
學甲區長張明寶說，目前學甲農會後方停三停車場可容納63席停車格位，配合停六停車場完成可增加76席停車格位，合計139席小型車停車格位，對於改善停車需求有極大助益，提醒車主，停六停車場是免費停車不得長期佔用、棄置雜物，或作為營利用途，請民眾妥善保管車輛及車內財物，貴重物品請勿留置車上。
市府表示，藉由清查轄區空地，審慎評估土地位置與停車需求，找尋適合做為停車場土地，透過政府認養代管，地主也能獲得地價稅減免優惠，創造多贏。
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