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台南海洋新樂園 騎遊沙灘步道

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南報導
台南市南區黃金海岸海洋新樂園完工，市府昨天宣布全線開放。記者鄭惠仁／攝影
台南市南區黃金海岸海洋新樂園完工，市府昨天宣布全線開放。記者鄭惠仁／攝影

台南南區黃金海岸以黃金色彩的夕陽美景聞名，海岸船屋正辦理重新招商，交通部補助的重點景區遊憩廊帶計畫則已完工，市長黃偉哲昨天宣布海洋新樂園全線開放。觀旅局表示，在小美軍與喜樹沙灘間構築長1.5公里的祕境步道，單車車友可在沙灘及林間享受馳騁的快感。

觀旅局長林國華說，海洋新樂園工程營造沙灘親子共遊、自行車漫遊及風箏衝浪環境，在小美軍與喜樹沙灘兩處入口，設置入口廣場、沖洗設施、腳踏車停車柱、廁所，兩個入口間並構築了銜接雙博自行車道的沙灘林下祕境步道。

觀旅局指出，在台86線交流道下黃金海岸方舟入口設立迎賓植栽造景，讓開車路過旅客增添濱海旅遊印象，黃金海岸廊帶公園營造夜間光環境、船屋外牆展現主題動畫秀，周圍設置水波紋燈勾勒出夜晚的迎賓浪花，讓夜間黃金海岸增添迷人的色彩。

黃偉哲到小美軍沙灘視察，市議員林美燕、陳怡珍、周麗津、穎艾達利也到場，多名議員認為景色很美麗，但祕境步道應顧及到安全性，建議可設置柔和燈光，提升氣氛。

林國華說，開放後視民眾反應，是要設地燈還是較高的路燈，或是維持目前狀況，若要設燈將納入第2期經費。

觀旅局也指出，船屋南側親水公園修建沙坑沙桌、遊憩設施，各類導覽指標也別出心裁的加入企業識別設計，以建立黃金海岸專屬識別系統，另，黃金海岸方舟委外營運案，業者未能提營運報告遭解約而打官司，一審市府勝訴，業者上訴中，但為了在官司結束後就能立即營運，目前招商中，讓得標廠商可先做規畫，以利黃金海岸觀光推動。

沙灘 美軍 自行車

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