看好嘉科發展再推建案 清景麟董座承諾捐款助偏鄉教育
嘉義科學園區帶動周圍房市及經濟發展，清景麟集團新建案「Ai世界城」今天開工動土，同時也舉辦公益捐贈儀式。董事長林聰麟當場承諾，每售出一戶就捐款5千元支持偏鄉教育，預計挹注400萬元助嘉義縣拔尖扶弱翻轉教育基金，公益捐款由教育處長李美華代為受贈。
清景麟集團董事長林聰麟說，教育基金會長期關心偏鄉教育，幫助偏遠地區就學需要與翻轉教育，承諾「Ai世界城」每售出一戶房子，就由基金會捐贈5000元作為嘉義縣教育處教育基金，預計將挹注400萬助嘉縣拔尖扶弱，公益行動幫助在地弱勢學生。
教育處長李美華說，嘉義縣幅員遼闊，又是散村結構，偏遠地區就學、就業、就醫都是艱辛路程，目前約有8成學校地處偏鄉，學生每天要花上將近1小時上學，且多半弱勢家庭經濟匱乏，需仰賴學校師長募款，未來費用將投入經濟弱勢學生就學基金以及國中課後輔導班。
活動現場由教育處李美華處長代表授贈，與會還有多名偏鄉地區校長共同觀禮，更特別的是今年3月將代表嘉義縣前往土耳其比賽的竹崎高中FRC機器人隊伍，透過尚未發表的機器人與現場學校共同熱舞，展現熱情洋溢青春活力，以及科技教育成果與學生創新結合。
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