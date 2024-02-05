雲林春節垃圾清運時間出爐 「這2天」全縣不收垃圾

雲林縣因垃圾長期仰賴外縣市去化，全縣已堆置16.9萬噸垃圾，垃圾去化挑戰仍大，因應春節7天連假即將來臨，雲林縣環保局今天公布全縣各鄉鎮春節垃圾清運時間表，全縣初一、初二垃圾全面停收，其餘天數由各鄉鎮市公所因應人力調配，並呼籲民眾把握「吃多少，煮多少」原則，以避免產生過多廚餘及垃圾。

雲林縣環保局今天公布20鄉鎮市春節垃圾清運時間，林內鄉、土庫鎮、元長鄉、北港鎮、古坑鄉、虎尾鎮、崙背鄉、莿桐鄉、褒忠鄉、水林鄉、斗六市等11鄉鎮，自2月10日至13日起停收4天，14日恢復清運。

2月10日至14日停止清運有二崙鄉（期間有定點清運）、大埤鄉、西螺鎮、東勢鄉、斗南鎮；口湖鄉2月10日至12日、14日停止清運；台西鄉2月10日至11日、13及14日停止清運。

四湖鄉2月10日至12日停止清運，麥寮鄉僅2月10、11日停止清運。2月8日小年夜、2月9日除夕及2月12至14日因各公所人力調度、清運安排有所不同，詳情可查詢當地清運時間表，或雲林縣環保局在Facebook發布的清運資訊。