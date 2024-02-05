百年第一次！「粉紅超跑」刈火遇朝天宮香客大樓已滿

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮每年往雲林北港朝天宮徒步進香活動，報名人數年年激增，早已突破十萬大關，但今年「刈火」適逢周休假日，朝天宮香客大樓早被其他進香團預訂一空，當晚跟隨「粉紅超跑」的香燈腳將無處過夜歇息，消息一出，引爆信徒關切。

白沙屯媽祖網路電視台今天上午發布訊息指出，北港朝天宮往年依慣例都會等拱天宮進香時程出爐後，調配香客大樓住宿問題，但今年卻早被預訂一空，令人不解，同時這也是「百年第一次！」發生朝天宮竟沒地方讓拱天宮信眾過夜的事。

今年拱天宮擲筊請示媽祖後，預計於3月18日凌晨出發，展開9天8夜的進香之旅。總幹事陳春發表示，抵達北港時正值北港朝天宮媽祖進香熱潮，香客大樓已被訂滿，所以受理報名時，報名搭乘遊覽車信眾，屆時將安排乘車到其他宮廟香客大樓借住。而徒步的香燈腳因無法提供信眾入住香客大樓，請香燈提早尋求其他休息住宿方式。