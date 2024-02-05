全國手擲機飛行賽台南包辦前3名 竹橋國中拿滿分

國立科學工藝博物館舉辦的「第13屆全國手擲機飛行競賽」成績揭曉，台南市竹橋國中「竹橋小綿羊的希望」、西港國中「西中小綿羊翱翔5號」及「西中SMY翱翔天際號」分獲國中組特優前3名，表現相當優異。市長黃偉哲期勉繼續努力、為市爭光。

教育局鄭新輝表示，學生參與手擲機製作，進而參加競賽是非常好的問題導向學習，過程中學生必須思考如何讓手擲機穩定的直線飛行，如何能延長滯空飛行時間，機身及機翼的外型、重量、角度上的調整都必須融入飛行科學原理，這些都是培養學生設計、思考及解決問題的能力。

竹橋國中指導教師林睿展說，在偏鄉學校服務期間，一直秉持著「利用科技競賽的舞台讓學生出去看看外面的世界」的初衷，帶領學生參加一系列的科技創作競賽。準備比賽中，發現學生在動手做的過程中，有相當濃厚的學習興趣，也會自我要求，相信備賽過程所培養出勇於挑戰的性格，會是學生最大的收穫。

竹橋國中參賽學生陳志炫分享，從國一就學習手擲機製作，除了機型製作的技巧，投擲的方式也需要不斷練習與修正，經過數百次的投擲練習後，不僅在市賽創造滯空26秒以上的紀錄，也在全國賽拿到滿分成績。

學生黃世聖與陳志炫搭檔比賽，他說，自己負責直線飛行，在製作過程中彼此分工明確且會互相討論、修正，過程中學習理解到團體合作的重要。

西港國中學生丁政勛熱愛手擲機，他表示，從完全不認識手擲機到了解如何製作一架手擲機，再到將做好的手擲機實際擲出，機體飛出去時要如何能飛好飛順也是一門學問。在學校利用每日午休和假日時間努力練習手擲機，經過長時間訓練不斷的努力與練習，才能拿到佳績。