台灣燈會安平燈區路段管制 增加通行證申領、降低居民不便

台南市政府在台灣燈會安平燈區展燈期間，鄰近路段實施管制。台南市政府交通局表示，為免造成不便，在地居民可攜帶足資識別的證件，或是告知目的地地址，經交管人員辨識後即可進入管制區。另今起推出通行證，到安平區公所申領後貼在明顯處，增加進出管制區的便利性。

交通局長王銘德表示，為確保安平燈區人車安全並兼顧當地住戶、商家通行權益，已縮減管制區範圍，並調整為平日（周一至周四）自下午6點半、假日（含周五及春節）自下午4點實施。管制範圍包含林默娘公園周邊安億路（含安億橋）、慶平路（育平路口以西）、光州路、運河路等路段，作為行人徒步區、機車臨時停放區及接駁車專用道。

管制區內住戶、商家、餐廳、民宿業者及其顧客等可憑足茲證明的文件或告知目的地地址，執行管制的義交人員即會放行，請住戶及商家免擔心，但仍請降低車速、注意行人。

王銘德說，對於有頻繁進出管制區的民眾，今天起再增加申領通行證服務，有需求的民眾可攜帶相關證明資料，如身分證、戶口名簿、住宿預定單據、餐廳訂位資訊等相關資料，至安平區公所一樓申領通行證（相關資料驗證後歸還，免留件），黏貼在車前擋風玻璃或機車前擋明顯處，即可進出管制區。

王銘德提醒，管制區內雖可憑足資識別的證件，或是以告知目的地地址，或是通行證等進入管制區，但管制區內仍禁止違規停車，將加強取締；當管制區內人潮增多、人車衝突機會增加時，為確保賞燈民眾安全，仍請遵循現場交通指揮人員導引，避免與大量人潮發生衝突，以確保整體燈會活動安全順利進行。