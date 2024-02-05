預期能疏解春節車潮 北港特1號道路通車

鎮公所指出，1999年提出特1號道路開闢計畫，作為市區外環道，讓許多過境的車輛不必進入市區，可經由外環道直接從164線通往北港大橋或媽祖大橋離開北港，免於增加市區交通負荷，縮短通過北港的時程，達到分流目標。

特1號道路經規畫路寬達40公尺，全長3920公尺，分兩期施工，總經費達11億元，第1期工程從縣道145線的北港媽祖醫院為起點，打通連接縣155線，長約1.8公里；第2期從155線再延伸至164線，長約2公里。

而第1期工程經費約6億元，中央補助超過8成，2020年動工、前年底完工，包括路面、分隔島、路燈號誌均已完成，卻一直未通車，地方民眾感到不解；鎮公所指出，因路燈和交通號誌的送電作業出一些狀況，經過多次測試改善，直到今年與台電確認送電正常無虞，才趕在春節前開通。

北港鎮長蕭美文說，公所將會再持續爭取2期經費，好讓全線早日通車，解決北港交通，帶動地方發展。