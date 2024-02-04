南市北門仁安燈會啟燈 千顆燈籠在地國小學子手創
台南市北門區仁安宮與北門區公所合作辦理2024仁安燈會，今晚在廟前舉辦啟燈儀式，將展至本月24日，逾千顆燈籠全由在地北門、學甲9所國小創作，呈現小而美特色。
為迎來「台南400」里程碑，北門區二重港仁安宮與北門區公所辦理這次仁安燈會，台南市長黃偉哲、市長夫人劉育菁、副市長趙卿惠、葉澤山、立委陳亭妃、民政局長姜淋煌、北門區長張政郎、市議員謝舒凡等人與會。仁安宮董事長侯信良、副董事長侯蔡雪吟加碼提供到場兒童伴手禮及紅包，小朋友露出燦爛笑容。
張政郎等人說，仁安燈會每一顆燈籠都是大北門學子的藝術創作，藉由北門全區6所及鄰近學甲區3所國小學生彩繪燈籠，融入在地宗教文化及地景生態等特色，讓燈會千盞燈籠更添創意，襯托出北門活力。
在地文山里長李英信是這次活動發起人，他表示，北門地區地靈人傑，但近年區內人口外流老化嚴重社區活動較少，這次獲得董事長侯信良及夫人侯蔡雪吟總幹事全力支持活動經費及資源，另雲豹能源也協助燈會籌辦出錢出力回饋鄉里，感謝元氣村長照社團法人協助燈籠展示。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言