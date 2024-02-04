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南市北門仁安燈會啟燈 千顆燈籠在地國小學子手創

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南市北門仁安燈會啟燈，燈籠彩繪出自在地國小學子之手。圖／北門區公所提供
台南市北門仁安燈會啟燈，燈籠彩繪出自在地國小學子之手。圖／北門區公所提供

台南市北門區仁安宮與北門區公所合作辦理2024仁安燈會，今晚在廟前舉辦啟燈儀式，將展至本月24日，逾千顆燈籠全由在地北門、學甲9所國小創作，呈現小而美特色。

為迎來「台南400」里程碑，北門區二重港仁安宮與北門區公所辦理這次仁安燈會，台南市長黃偉哲、市長夫人劉育菁、副市長趙卿惠、葉澤山、立委陳亭妃、民政局長姜淋煌、北門區長張政郎、市議員謝舒凡等人與會。仁安宮董事長侯信良、副董事長侯蔡雪吟加碼提供到場兒童伴手禮及紅包，小朋友露出燦爛笑容。

張政郎等人說，仁安燈會每一顆燈籠都是大北門學子的藝術創作，藉由北門全區6所及鄰近學甲區3所國小學生彩繪燈籠，融入在地宗教文化及地景生態等特色，讓燈會千盞燈籠更添創意，襯托出北門活力。

在地文山里長李英信是這次活動發起人，他表示，北門地區地靈人傑，但近年區內人口外流老化嚴重社區活動較少，這次獲得董事長侯信良及夫人侯蔡雪吟總幹事全力支持活動經費及資源，另雲豹能源也協助燈會籌辦出錢出力回饋鄉里，感謝元氣村長照社團法人協助燈籠展示。

台南市北門仁安燈會晚間啟燈，現場熱鬧滾滾。圖／北門區公所提供
台南市北門仁安燈會晚間啟燈，現場熱鬧滾滾。圖／北門區公所提供
台南市北門仁安燈會晚間啟燈，小朋友友祈福卡寫上祝福。圖／北門區公所提供
台南市北門仁安燈會晚間啟燈，小朋友友祈福卡寫上祝福。圖／北門區公所提供
台南市北門仁安燈會晚間啟燈，現場熱鬧滾滾。圖／北門區公所提供
台南市北門仁安燈會晚間啟燈，現場熱鬧滾滾。圖／北門區公所提供

北門 燈會

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