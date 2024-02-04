南市北門仁安燈會啟燈 千顆燈籠在地國小學子手創

台南市北門區仁安宮與北門區公所合作辦理2024仁安燈會，今晚在廟前舉辦啟燈儀式，將展至本月24日，逾千顆燈籠全由在地北門、學甲9所國小創作，呈現小而美特色。

為迎來「台南400」里程碑，北門區二重港仁安宮與北門區公所辦理這次仁安燈會，台南市長黃偉哲、市長夫人劉育菁、副市長趙卿惠、葉澤山、立委陳亭妃、民政局長姜淋煌、北門區長張政郎、市議員謝舒凡等人與會。仁安宮董事長侯信良、副董事長侯蔡雪吟加碼提供到場兒童伴手禮及紅包，小朋友露出燦爛笑容。

張政郎等人說，仁安燈會每一顆燈籠都是大北門學子的藝術創作，藉由北門全區6所及鄰近學甲區3所國小學生彩繪燈籠，融入在地宗教文化及地景生態等特色，讓燈會千盞燈籠更添創意，襯托出北門活力。