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民眾黨立委張啟楷接嘉義黨部主委 服務鄉親布局基層

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
民眾黨不分區立委張啟楷將接任嘉義黨部主委。圖／翻攝畫面
民眾黨不分區立委張啟楷將接任嘉義黨部主委。圖／翻攝畫面

民眾黨不分區立委張啟楷獲民眾黨中央通過出任嘉義黨部主委，他有感於嘉義志工對柯文哲和民眾黨的付出，將設立「小草之家」強化民眾黨向心力，並陸續展開基層選舉布局；至於他是否投入下屆嘉義縣、市長選舉？張啟楷說，還言之過早，當前最重要是做好嘉義鄉親的服務。

張啟楷表示，國內第3大黨的此起彼落，證明台灣的政壇永遠有小黨發展的空間，如今民眾黨雖然是第3大黨，未來仍須戰戰兢兢以民意為依歸，苦民所苦，全力監督政府的施政。

他表示，在擔任不分區立委及嘉義黨部主委後，近期會拜會嘉義縣長翁章梁、嘉義市長黃敏惠，了解地方的需求，問政重心將擺在鐵路高架化、輕軌運輸、總圖書館、台積電進駐嘉義等，將全力監督政府發展嘉義的在地經濟，幫北漂年輕人打造一條回鄉路。

有感於嘉義志工對柯文哲和民衆黨的付出，為加強跟支持群眾的互動，張啟楷將在嘉義黨部的2樓設立「小草之家」，不定期舉辦活動，強化對於民眾黨的向心力。現階段最重要是做好服務，在嘉義市、嘉縣海區布袋鎮已設服務處，接下來也會在民雄設山區服務處。

是否投入下屆嘉義縣長或市長選舉，張啟楷表示，政局變化很大，先做好服務再說。會從最基層的公職開始布局，原則上從村里長、縣市議員開始，也不排除跟檯面上政治人物合作，至於縣市首長可遇不可求，有好人選就支持。

民眾黨不分區立委張啟楷（左）展示賀年春聯。圖／翻攝畫面
民眾黨不分區立委張啟楷（左）展示賀年春聯。圖／翻攝畫面

嘉義 張啟楷 民眾黨

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