媽祖作主！第2屆大慈師鐸獎擲筊出爐 2名老師獲選

台南後壁泰安旌忠文教公益基金會舉辦第2屆大慈師鐸獎 ，嘉南縣市有11名績優教師參與選拔，今下午在後壁泰安宮以擲筊請示天上聖母，選出大慈師鐸獎得主，結果嘉義縣鹿草國中吳孟宗、白河國中陸英玲以均獲5聖杯獲選，各獲12萬元獎金及獎座及獎狀。

泰安旌忠文教基金會創辦小岳飛獎助學金10餘年，去年配合30周年慶擴大舉辦第1屆大慈師鐸，以泰安旌忠廟轄下59宮廟範圍內的嘉義縣、南市22所高、國中及國小為範圍，遴選對學生有愛心、耐心的老師及校長。

泰安旌忠文教基金會執行長、南市中西區中山國中校長林國斌表示，去年11月下旬開始接受學校推薦各校推薦教師會，共有8校推薦11人參與選拔，其中包括1名校長、1名主任及9名教師。

經基金會初審小組書面評審及至校實地訪查，依總分排序陳列於泰安宮天上聖母供桌上，由媽祖擇定決選舉辦時間，並以擲筊選出入選教師；每位受推薦人各擲筊6次，只要擲出4聖杯即算入選，再以所得聖杯多寡排定名次，榮獲大慈師鐸獎者可獲頒獎金12萬元，以及獎座及獎狀。

今年嘉南縣市共有8校推薦11名績優教師參與選拔，日前經初審後排序出爐，今下午由泰安旌忠文教公益基金會董事長殷世熙公開抽籤，11人中，嘉義縣鹿草國中吳孟宗、白河國中陸英玲以均獲5聖杯獲選，其餘9人未入選。將於4月19日於新東國小頒獎典禮中表揚，具體事蹟並將刊登於年刊。

其中，吳孟宗擔任教職15年，去年落選的他，今年順利當選，學校說，吳孟宗在校發揮專業成立田徑隊，照顧弱勢學生，視學生如己出，激勵學生對校產生認同歸屬感，發展潛能，同時挑戰雙語課程，營造國際學習環境。白河國中英語老師陸英玲，教學嚴格且認真，堅持做正確的事，克服阻礙及挫折，除英語課程，也自我進修本土語教學。