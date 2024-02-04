台南購物節神秘大獎揭曉了 2百萬金磚等你來拿

台南購物節將在3月10日結束，眾多消費者期待的壓軸神秘大獎今天揭曉，是一塊令人垂涎的2百萬金磚，活動剩1個多月，市府籲請大家來消費，抽中大獎，歡慶屬於「台南400」的這一年。

台南購物節今天於東區大遠百成功店進行第5次月月抽，經發局表示，活動至今，登錄金額突破63億元，市府加碼20多項大獎，包括福爾摩沙遊艇酒店住宿券、荷蘭阿姆斯特丹雙人來回機票、光陽電動車ionex雙重抽等，感謝民眾踴躍支持台南購物節。

市長黃偉哲表示，2024年台南如黃金般閃耀光芒，歷史價值彌足珍貴，不僅擁有「台南400」慶典，還有昨天開啟的「台灣燈會-龍耀台南」、以「吃•穿」為主題的「2024台灣設計展」等國際盛事，一連串在的活動，將台南的風采展現給全球。為了呼應這股盛事風潮，購物節獻上1公斤黃金，價值超過兩百萬，做為壓軸大獎，邀請民眾共襄盛舉，歡慶屬於「台南400」的這一年。

經濟發展局長林榮川強調，台南購物節是迎接台南400的重要活動。活動加碼從明天至3月8日，每天推出萬元現金抽獎，總獎金1百萬元。只要將去年7月1日至今年3月10日在台南的消費單據登錄至官方網站或App，消費累積滿100元即獲得1次抽獎機會。更多活動詳情請上台南購物節活動網站查詢：https://tainanshopping.tw/。