快訊

桃園敬鵬工廠大火6勇消殞命 董座6人「便宜行事」判決出爐

超低調...「酷酷嫂」周美青現身北市麵店送春聯 馬英九這樣說

台南購物節神秘大獎揭曉了 2百萬金磚等你來拿

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南購物節今天於東區大遠百成功店舉行第5次月月抽活動，並宣布壓軸大獎是1公斤的金磚。記者鄭惠仁／攝影
台南購物節今天於東區大遠百成功店舉行第5次月月抽活動，並宣布壓軸大獎是1公斤的金磚。記者鄭惠仁／攝影

台南購物節將在3月10日結束，眾多消費者期待的壓軸神秘大獎今天揭曉，是一塊令人垂涎的2百萬金磚，活動剩1個多月，市府籲請大家來消費，抽中大獎，歡慶屬於「台南400」的這一年。

台南購物節今天於東區大遠百成功店進行第5次月月抽，經發局表示，活動至今，登錄金額突破63億元，市府加碼20多項大獎，包括福爾摩沙遊艇酒店住宿券、荷蘭阿姆斯特丹雙人來回機票、光陽電動車ionex雙重抽等，感謝民眾踴躍支持台南購物節。

市長黃偉哲表示，2024年台南如黃金般閃耀光芒，歷史價值彌足珍貴，不僅擁有「台南400」慶典，還有昨天開啟的「台灣燈會-龍耀台南」、以「吃•穿」為主題的「2024台灣設計展」等國際盛事，一連串在的活動，將台南的風采展現給全球。為了呼應這股盛事風潮，購物節獻上1公斤黃金，價值超過兩百萬，做為壓軸大獎，邀請民眾共襄盛舉，歡慶屬於「台南400」的這一年。

經濟發展局長林榮川強調，台南購物節是迎接台南400的重要活動。活動加碼從明天至3月8日，每天推出萬元現金抽獎，總獎金1百萬元。只要將去年7月1日至今年3月10日在台南的消費單據登錄至官方網站或App，消費累積滿100元即獲得1次抽獎機會。更多活動詳情請上台南購物節活動網站查詢：https://tainanshopping.tw/

住宿券 台南

相關新聞

媽祖作主！第2屆大慈師鐸獎擲筊出爐 2名老師獲選

台南後壁泰安旌忠文教公益基金會舉辦第2屆大慈師鐸獎 ，嘉南縣市有11名績優教師參與選拔，今下午在後壁泰安宮以擲筊請示天上...

台南購物節神秘大獎揭曉了 2百萬金磚等你來拿

台南購物節將在3月10日結束，眾多消費者期待的壓軸神秘大獎今天揭曉，是一塊令人垂涎的2百萬金磚，活動剩1個多月，市府籲請...

一片橘黃 台南水博館2公頃花海綻放 民眾驚呼美呆了

農曆過年假期前往欣賞花海，是不少人走春的選擇。台南山上水道花園博物館的花海景觀是熱門踏青景點，今年2公頃的花海，除了傳統...

嘉市府「龍光煥發」春聯可愛又溫馨 開運紅包抽大吉

農曆新年將至，嘉義市政府今年邀請知名插畫家SMART莊信棠設計「龍光煥發」春聯分送家戶，不同於傳統印象中的威武霸氣的龍，...

北港最大的40米寬特1號道路 明天通車紓解春節車潮

雲林縣北港鎮特1號道路1期工程完工多時，因部分電力等設施未完成一直封閉未開通，這條連接縣道145線至155線，也是北港最...

進口蚵暴增！ 林俊憲提出3大措施護消費權益、蚵農生計

春節將至，生鮮食材進入銷售旺季，但深受消費者喜愛的本土蚵仔近來卻因為進口量暴增受到嚴重威脅，在社群上引發討論。立法委員林...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。