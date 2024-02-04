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進口蚵暴增！ 林俊憲提出3大措施護消費權益、蚵農生計

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
春節將至，生鮮食材進入銷售旺季，受國人喜愛的牡蠣卻因為進口量暴增受到嚴重威脅。記者鄭惠仁／攝影
春節將至，生鮮食材進入銷售旺季，受國人喜愛的牡蠣卻因為進口量暴增受到嚴重威脅。記者鄭惠仁／攝影

春節將至，生鮮食材進入銷售旺季，但深受消費者喜愛的本土蚵仔近來卻因為進口量暴增受到嚴重威脅，在社群上引發討論。立法委員林俊憲今天表示，經與相關單位討論，將祭出產地標示、提高抽驗比例，以及每年定期召開專案會議檢討，保障消費者食品安全。

林俊憲說，越南蚵過去有多次驗出重金屬殘留的紀錄，在市場上又難以從外觀與台灣蚵分辨，不僅有混充國產傷害本土蚵產業的問題，也可能造成食安問題。接獲陳情後，立即展開行動，上月底即邀集關務署、漁業署、食藥署以及台南市府等單位，共商對策。會中與各機關達成共識，將祭出3項措施，包括產地標示、提高抽驗比例，以及每年定期召開專案會議檢討。

林俊憲表示，關於進口蚵抽驗，根據「食品及相關產品輸入查驗辦法衛生抽驗辦法」，法定抽驗比例是20%到50%，由於越南蚵過去曾有驗出重金屬的不良紀錄，食藥署同意將抽驗比例提高至上限50%。

林俊憲指出，越南蚵近年的進口量已暴增近20倍，政府應該拿出最高標準為民眾把關，除了短期內的立即措施外，長期做法應該是建立自己的品牌以及產地查核標示機制；他已要求利用DNA定序解決肉眼無法辨認產地的問題，這部分的工作也已近完成，也會持續跟漁會合作，為消費者建立起台灣牡蠣的品牌意識。

林俊憲表示，多年來關注進口牡蠣問題，在2021年時還向行政院長質詢過此議題，獲得不小迴響。貿易自由化衝擊農漁業是事實，但隨著消費者意識提升，保障本土農漁業的思維應該轉變，轉而協助本土產業建立品牌以及在法規標示上與進口做出明確區隔，讓消費者有知情的權利，選擇支持台灣農業，才是長遠之道。

林俊憲強調，保障本土蚵產業、維護消費者權益，是他多年來持續關注的議題，也一直站在第一線，擔任蚵農與政府間直接溝通的橋梁，更拿出實際行動來替消費者把關。

抽驗 林俊憲 消費者

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