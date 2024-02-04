台南水道博物館花海開 小鹿裝置藝術成拍照熱點

台南山上花園水道博物館園區是著名賞花景點，館方針對即將到來的春節檔期規劃波斯菊、油菜花海景觀，目前已漸盛開，今年在花叢間新增小鹿造型裝置藝術，成為拍照熱點。

台南市政府文化局長謝仕淵今天透過新聞稿表示，水道博物館是以歷史人文為主題的國定古蹟建築@=，並在園區配合不同樹木植栽特性規劃四季景觀與相關活動，每年春節波斯菊花海已成指標之一，今年除了波斯菊，館方首次嘗試種植油菜花海，近日已進入盛開期，明亮顏色非常討喜。

謝仕淵指出，花海地點緊鄰園區內的送出唧筒室，是日治時期建築，現已為國定古蹟，特殊建物風格搭配大片花海，營造出有如歐洲庭院景觀，更是全國古蹟中少數能夠同時欣賞建築藝術與自然之美景點。

館方人員指出，此次特別在花叢間規劃小鹿造型裝置藝術，連日來已吸引不少民眾走訪這隻「花間小鹿」，成為拍照打卡熱點，但希望遊客賞花取景時能保持適當距離，減少對花朵傷害，讓更多人能欣賞壯觀花海美景。