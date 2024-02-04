台灣燈會安平燈區登場 南市府聯合稽查揪不法 開心賞燈享美食

2024台灣燈會「安平燈區」昨晚啟燈，美食市集生意興隆，為讓賞燈民眾安心享美食，市府聯合稽查攤位，有1攤商部分商品漏列標示，2家計價方式不明確，經現場輔導改善；另，有攤商不具酒類販售資格卻賣啤酒，立刻下架。

南市府法制處消保官昨晚會同衛生局、經濟發展局、市場處、觀光旅遊局及經濟部標準檢驗局台南分局至安平燈區美食市集查核宣導，輔導攤商明確標示食品產地、價格、計價方式等相關資訊，並查核食品製作過程的安全衛生與環境的整潔。

南市府表示，因美食市集開幕前消保官就透過市場處召開攤商說明會，攤商多能遵從行前說明會的宣導，查核50餘家攤位，僅1攤部分商品未標示，2家計價方式不甚明確，經現場輔導隨即改善完成。另有1攤位不具酒類販售資格，然飲品中夾雜啤酒，已立刻將該商品下架。有1攤位所售商品不符合商品標示法規定，也現場要求業者改善。