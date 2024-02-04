台灣燈會安平燈區登場 南市府聯合稽查揪不法 開心賞燈享美食
2024台灣燈會「安平燈區」昨晚啟燈，美食市集生意興隆，為讓賞燈民眾安心享美食，市府聯合稽查攤位，有1攤商部分商品漏列標示，2家計價方式不明確，經現場輔導改善；另，有攤商不具酒類販售資格卻賣啤酒，立刻下架。
南市府法制處消保官昨晚會同衛生局、經濟發展局、市場處、觀光旅遊局及經濟部標準檢驗局台南分局至安平燈區美食市集查核宣導，輔導攤商明確標示食品產地、價格、計價方式等相關資訊，並查核食品製作過程的安全衛生與環境的整潔。
南市府表示，因美食市集開幕前消保官就透過市場處召開攤商說明會，攤商多能遵從行前說明會的宣導，查核50餘家攤位，僅1攤部分商品未標示，2家計價方式不甚明確，經現場輔導隨即改善完成。另有1攤位不具酒類販售資格，然飲品中夾雜啤酒，已立刻將該商品下架。有1攤位所售商品不符合商品標示法規定，也現場要求業者改善。
法制處指出，安平燈區展燈期間37天，市府相關局處將不定期訪查，請攤商自律，落實消費資訊公開透明，不偷斤減兩、童叟無欺，確保食品安全衛生，維持環境整潔，才能吸引民眾前來消費，創造更多商機。也希望民眾如發現攤商有未標示價格或不當行銷的情形，可撥打1999市民服務專線檢舉，杜絕惡質的業者及不良的銷售行為。若發生消費爭議，可先拍照存證，再至行政院消費者保護會網站線上申訴，或於上班時間撥打「1950」消費者服務專線向市府反映。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言