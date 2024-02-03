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台南鹿耳門天后宮封印大典 微光中送神祈福

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南安南區鹿耳門天后宮今早6點多舉辦一年一度的送神「封印大典」，今年由安南區長魏文貴（左）擔任封印大臣，儀式莊嚴隆重，同時宣吿鹿耳門天后宮文化季揭開序幕。圖／鹿耳門天后宮提供
台南安南區鹿耳門天后宮今早6點多舉辦一年一度的送神「封印大典」，今年由安南區長魏文貴（左）擔任封印大臣，儀式莊嚴隆重，同時宣吿鹿耳門天后宮文化季揭開序幕。圖／鹿耳門天后宮提供

農曆12月24四日為送神日，依傳統民間習俗，是眾神回天庭覆旨的日子，台南安南區鹿耳門天后宮今早6點多舉辦一年一度的送神「封印大典」，今年由安南區長魏文貴擔任封印大臣，儀式莊嚴隆重，同時宣告鹿耳門天后宮文化季揭開序幕。

鹿耳門天后宮表示，鹿耳門天后宮「封印大典」、「迎喜神」登錄為台南市定民俗，封印大典儀式過程包括封印之儀與圓壇之禮，都是遵循古禮儀式，典禮首先在一連串鳴炮、號角長鳴、鐘鼓齊鳴聲之中揭開，也是鹿耳門天后宮延續31年來的傳統儀典代表之一。

隨後，「請印」由禮生從內殿請出媽祖官印，並由今年的封印大臣、區長魏文貴代表鑑印後進行封印禮，隆重的封印大典儀式也邀請在地的顯宮國小國樂社攜手東海大學國樂社聯合演奏，優美的樂聲配合藝姿舞集特地編排的「御風舞」、「淨心舞」，吸引許多信徒一早就到鹿耳門天后宮廣場參與盛會。

鹿耳門天后宮說，封印大典最後在牌樓下化去喜神令，象徵恭送諸神回天庭述職，順利圓壇，同時也代表鹿耳門天后宮文化季正式揭開序幕，9日除夕夜開始有一系列守歲《年夜祭》活動，今年準備2000份媽祖歲錢，將在10日大年初一凌晨子時發放，13日年初四則有「迎喜神」，歡迎信眾過年可到鹿耳門天后宮走春祈福領歲錢。

台南 天后宮 媽祖 送神日

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