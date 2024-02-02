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各界送暖80名親子火鍋店喜圍爐 加碼送年菜「揪感心」

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
台南市議員蔡育輝（左一）號召企業、宮廟送暖，請北台南家扶弱勢親子吃飯圍爐，發送紅包及生活物資。記者莊曜聰／攝影
台南市議員蔡育輝（左一）號召企業、宮廟送暖，請北台南家扶弱勢親子吃飯圍爐，發送紅包及生活物資。記者莊曜聰／攝影

台南市市議員蔡育輝擔任扶幼委員14年間，經常舉辦活動，串連各界愛心幫助弱勢，年節將至，今天中午也邀請受扶助的80名親子在新營極鮮火鍋店圍爐吃飯，還發送每人紅包500元、每戶加送香腸禮盒、燻雞、白米，讓大家過個好年。

蔡育輝在每年農曆春節前夕，都會結合宮廟、善心企業、店家等一起做愛心，這也是連續第6年舉辦新春圍爐發紅包活動，共計送出80份紅包及年節餐點禮盒。

蔡育輝說，今年包括南紡流通事業、南紡、帝寶工業、新營濟安宮、芳榮米廠等都大力贊助，招待近百位受扶助的親子到吃到飽火鍋店飽餐一頓，他表示，逢年過節就是要開心，但經濟弱勢的家庭生活拮据，希望透過活動抛磚引玉，未來讓更多人一起參與做公益。

北台南家扶中心主任李桂平說，根據統計，在扶助近850戶的家庭中，有6成以上是單親家庭，其中又有15%為隔代教養家庭，每戶平均總收入每月在2萬元以下也有6成以上，對弱勢家長來說，過年除了增加開銷外，年後開學又要面臨孩子的相關費用，有了善心人士挹注，可適時減輕年節支出，過得更有年味。

台南市議員蔡育輝（左一）號召企業、宮廟送暖，請北台南家扶弱勢親子吃飯圍爐，發送紅包及生活物資。記者莊曜聰／攝影
台南市議員蔡育輝（左一）號召企業、宮廟送暖，請北台南家扶弱勢親子吃飯圍爐，發送紅包及生活物資。記者莊曜聰／攝影

台南 愛心 紅包 親子

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