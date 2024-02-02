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北港進香將獲列國家重要民俗 成為朝天宮第2個登錄項目

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

北港朝天宮每年農曆3月19日媽祖出巡的「北港迓媽祖」獲列國內首批國家重要民俗之後，從清代至今被台灣人民視為人生必定完成一次的朝聖之旅「北港進香」也被登錄為縣定民俗並出版調查研究專書，最近再向文化部提報登錄國家重要民俗，朝天宮揪30餘座「北港進香」的宮廟，召開審查前說明會，預定本月17日送文化部大會審議，可望獲得通過，成為朝天宮第二項獲列國家級民俗的記錄。

雲林縣府文觀處指出，縣府積極推動文化資產保存，北港朝天宮迓媽祖、口湖牽水狀、六房媽過爐、馬鳴山鎮安宮五年千歲，陸續獲列國家重要民俗，由於「北港進香」從清代延傳至今未曾中斷，106年登錄為縣定民俗，108年完成保存維護計畫，109年出版調查研究專書，因此，決定再推動「北港進香」列為第5個國重要民俗。

文觀處長陳璧君表示，北港朝天宮是全台媽祖信仰總本山，北港進香延續百年，每年全國各地前往北港進香，是國內頗具歷史的重要進香活動，昨天由文化部召開審查前說明會，文化部審議委員林茂賢及戴寶村等人參與，對「北港進香」具有登錄重要民俗的潛質，包含民間自主辦並獲跨域群體認同，形成地方生活文化，蘊含深厚文化資產意涵，對民間社會深具影響力等條件均獲認同。

審查委員林茂賢表示，台灣以漢人為主體的法定無形文化資產中，與北港進香有關的民俗有好幾項，可見北港媽祖信仰的重要性。「北港進香」的民俗主體雖是由各宮廟主導，但北港朝天宮成為本項民俗的當然保存者是沒有問題，只希望朝天宮在認定為重要民俗保存者後，能積極辦理保存維護計畫，並引導各宮廟的傳統陣頭藝術，延續這項民俗。

戴寶村也指出，台灣漢人歷史迄今約400年，「北港進香」歷史至少200年，可見深遠流長，且北港進香的宮廟更遍及全台甚至全世界，其中較特殊的是客家地區至北港進香的傳統，讓媽祖信仰超越地域及語言，凸顯出「北港進香」民俗的歷史文化重要性。

朝天宮董事長蔡咏鍀表示，「北港進香」涵蓋「北港刈火」、「北港進香期」，平均每年高達約3000團至朝天宮進香，成為北港每年重要的獨特文化風景，若能成為國家級重要民俗，是對該民俗歷史文化的最高肯定。

包括白沙屯拱天宮、後龍山邊媽祖宮、士林慈諴宮、松山慈祐宮、板橋及瑞芳、桃園、中壢、苗栗、台中、梧棲、后里、台南、高雄、屏東、花蓮、台東、卑南、宜蘭蘇澳等30多座寺廟參加這場盛會，並對參與「北港進香」從先祖傳承至今，跨越各世代的進香歷史極為肯定，均希望能將「北港進香」持續傳承推廣，生生不息。最後確定將以「北港進香」為重要民俗登錄名稱，全體參與者同時認同以「財團法人北港朝天宮」作為保存者。文化部將就說明會內容，本月中旬提報重要民俗審議會決議。

北港進香延傳兩百多年遍佈海內外各地，將可望獲列國家重要民俗。記者蔡維斌／翻攝
北港進香延傳兩百多年遍佈海內外各地，將可望獲列國家重要民俗。記者蔡維斌／翻攝
北港進香延傳兩百多年遍佈海內外各地，文化部召開說明會，來自各地友宮也都參與，將使該進香史可望獲列國家重要民俗。記者蔡維斌／翻攝
北港進香延傳兩百多年遍佈海內外各地，文化部召開說明會，來自各地友宮也都參與，將使該進香史可望獲列國家重要民俗。記者蔡維斌／翻攝
北港進香延傳兩百多年遍佈海內外各地，文化部召開說明會，來自各地友宮也都參與，將使該進香史可望獲列國家重要民俗。記者蔡維斌／翻攝
北港進香延傳兩百多年遍佈海內外各地，文化部召開說明會，來自各地友宮也都參與，將使該進香史可望獲列國家重要民俗。記者蔡維斌／翻攝

北港朝天宮 媽祖 文化資產

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