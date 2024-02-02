雲林百年古蹟公園險變治安死角 斥資千萬改造樣貌全不同

雲林縣西螺鎮文祠廟（振文書院）是當地著名古蹟，有200多年歷史，其公園綠地是鎮民及遊客熱愛前往的休閒場所，然因長時間缺乏整修，樹木雜亂且照明設施不足，人煙逐漸稀少，無形中變成治安死角，縣府籌措千萬元經費，補助公所施作改善工程，今天完工落成，地方歡呼「終於擁有新公園」。

縣長張麗善、交通工務局長汪令堯、縣議員游淑雲、西螺鎮長廖秋萍及多名地方民代今天出席文祠公園啟用儀式。張麗善說，文祠廟建於1797年（清嘉慶二年），已有227年歷史，至今仍保存完整，1985年獲核定三級古蹟，是雲林縣珍貴文化資產之一。

游淑雲說，該座公園既有設施老舊，人行步道受樹木竄根影響凹凸不平，且容易積水孳生蚊蟲，加上照明設施不足，民眾活動潛藏危險隱憂，前年起多次接獲民眾陳情，經向縣府爭取，幾經奔走終於籌得環境改善工程經費。

張麗善表示，為提供一座安全舒適的公園讓民眾休憩，縣府獲悉立即盤整經費，總計補助西螺鎮公所1125萬元，執行其周遭人行環境及設施等改善工程，歷經數月施工，並於日前完成驗收程序後，今起啟用。