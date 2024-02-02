快訊

大掃除翻出3款骨董級紙鈔 眾人驚：看見房子頭期款了

鍾沛君曾坐「主播宮鬥搖滾區」 驚爆有人手腳不乾淨

中職／可裡可外！啦啦隊安芝儇不只身材火辣 原來還會做廚娘

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雲林百年古蹟公園險變治安死角 斥資千萬改造樣貌全不同

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣長張麗善（左六）等人今天出席西螺鎮文祠公園啟用儀式。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（左六）等人今天出席西螺鎮文祠公園啟用儀式。記者陳苡葳／攝影

雲林縣西螺鎮文祠廟（振文書院）是當地著名古蹟，有200多年歷史，其公園綠地是鎮民及遊客熱愛前往的休閒場所，然因長時間缺乏整修，樹木雜亂且照明設施不足，人煙逐漸稀少，無形中變成治安死角，縣府籌措千萬元經費，補助公所施作改善工程，今天完工落成，地方歡呼「終於擁有新公園」。

縣長張麗善、交通工務局長汪令堯、縣議員游淑雲、西螺鎮長廖秋萍及多名地方民代今天出席文祠公園啟用儀式。張麗善說，文祠廟建於1797年（清嘉慶二年），已有227年歷史，至今仍保存完整，1985年獲核定三級古蹟，是雲林縣珍貴文化資產之一。

游淑雲說，該座公園既有設施老舊，人行步道受樹木竄根影響凹凸不平，且容易積水孳生蚊蟲，加上照明設施不足，民眾活動潛藏危險隱憂，前年起多次接獲民眾陳情，經向縣府爭取，幾經奔走終於籌得環境改善工程經費。

張麗善表示，為提供一座安全舒適的公園讓民眾休憩，縣府獲悉立即盤整經費，總計補助西螺鎮公所1125萬元，執行其周遭人行環境及設施等改善工程，歷經數月施工，並於日前完成驗收程序後，今起啟用。

廖秋萍說，公園經過改造更為寬闊、明亮，內部硬體設施則有共融式遊具，加上綠地及涼亭，提供鎮民一處全齡休閒環境，後續委由當地里長協助維護管理。

雲林縣西螺鎮文祠公園引進多項共融式遊具，適合全齡族群共享。記者陳苡葳／攝影
雲林縣西螺鎮文祠公園引進多項共融式遊具，適合全齡族群共享。記者陳苡葳／攝影
雲林縣西螺鎮文祠公園經過縣府、公所投入千萬元大改造，環境變得乾淨且寬闊明亮。記者陳苡葳／攝影
雲林縣西螺鎮文祠公園經過縣府、公所投入千萬元大改造，環境變得乾淨且寬闊明亮。記者陳苡葳／攝影

張麗善

延伸閱讀

展雲林人骨氣！布袋戲藝文補助被砍 張麗善：自籌經費照辦

張麗善指文化部獨厚「台南400」 黃偉哲回應了

張麗善再指中央砍布袋戲預算 文化部：前後矛盾甚感不解

遠端祝賀韓國瑜當選立法院長 張麗善：莫忘世上苦人多

相關新聞

台南龍崎區間測速 6公里縮短為1公里

為遏止「山道猴子」重機競速，台南市政府前年起在182線台南龍崎段開始區間測速，距離長達6公里，不斷遭抗議指讓人不知該如何...

雲林百年古蹟公園險變治安死角 斥資千萬改造樣貌全不同

雲林縣西螺鎮文祠廟（振文書院）是當地著名古蹟，有200多年歷史，其公園綠地是鎮民及遊客熱愛前往的休閒場所，然因長時間缺乏...

2024台灣燈會安平燈區明啟燈 管制區交通待觀察

2024台灣燈會開幕在即，燈會預計從明起到3月10日，長達1個多月，許多路段也成為管制區，不少在地居民擔心出門和回家都是...

過年走春訪嘉義民雄日式招待所園區 擁秒飛日本偽出國感

年節將至，嘉義縣民雄日式招待所從2月10日初一至14日初五的春節期間，推出「日招迎茶神」走春系列，要讓來嘉義的遊客，感受...

嘉義市西區區政大樓合併公共托育工程動工 預計2026年完工

嘉義市西區區政大樓（合併公共托育）異地新建工程，今天上午在友愛路停車場旁市有地，舉行動土典禮，共地下2層地上7層，中央補...

嘉義瑞里科子林李花盛開如雪景 下周春節假期達盛開

嘉義縣梅花開完李花接棒，梅山鄉瑞里166縣道73.9公里「科子林紅肉李觀光果園」園主熱心開放遊客賞李花，目前新種植李樹開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。