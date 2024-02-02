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展雲林人骨氣！布袋戲藝文補助被砍 張麗善：自籌經費照辦

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣長張麗善表示，雲林國際偶戲節不會中斷，將照常舉辦。記者陳雅玲／攝影
雲林縣長張麗善表示，雲林國際偶戲節不會中斷，將照常舉辦。記者陳雅玲／攝影

雲林縣長張麗善日前指文化部砍國際偶戲節預算、藝文補助有城鄉差距，文化部回應評審認內容規畫與過去差異不大，才不予補助。張麗善今表示，文化部不支持可以有一百個理由，自認是小蝦米難以對抗中央大鯨魚，會自籌經費不讓國際偶戲節及藝文深耕斷炊。

張麗善今受訪指出，布袋戲傳統文化的傳承需要很多人無私的奉獻，文化部是國家文化最高單位，應該給予地方更多支持，她尊重評審委員的意見，但這幾年國際偶戲節讓所有藝師走上紅地毯，得到一份尊榮，這只有雲林縣才有。

張麗善強調，文化深耕是有底蘊的，不是馬上就可以看得到亮麗的成績，她今天是為雲林的布袋戲藝師發聲，希望能夠得到中央的關懷與肯定，重視深耕教育，她不是要批判，只是要為藝師們發聲，誰都不希望成為文化的殺手。

張麗善說自己是小蝦米，很難對抗中央這樣的一個大鯨魚，文化部說評審委員評國際偶戲節倒數第二名，「當然啦，你不支持可以有100個理由」，但雲林人是有骨氣的，國際偶戲節會自籌經費照辦。

雲林縣目前正在興建布袋戲傳習中心，張麗善說，傳習中心也是為培育人才，文化部卻中斷人才培育，不合道理，過去知名的布袋戲大師日漸凋零，布袋戲的傳承已刻不容緩，希望透過教育向下扎根，能夠發現更多未來的國寶級的人才、未來的布袋戲大師。

布袋戲 張麗善 文化部

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