台南龍崎區間測速 6公里縮短為1公里

為遏止「山道猴子」重機競速，台南市政府前年起在182線台南龍崎段開始區間測速，距離長達6公里，不斷遭抗議指讓人不知該如何騎車、根本擾民；市府表示，考量車禍件數已下降，配合民意決議縮減為1公里，另春節後新實施10處科技執法。有議員建議，要建立科技執法退場機制，市府指出，視交通改善情況做調整。

市警局交通大隊指出，市道182線龍崎段因26至28公里交通事故較多，且路型高低起伏、多彎道，經相關單位會勘，擇定27.2至28.5公里作為縮短後區間測速新的雙向偵測範圍起訖點。

182線於龍崎往高雄內門區路況蜿蜒、起伏，經常有各式車輛競飆，加上聚集攝影愛好者追焦，騎士更爭相炫技，連續2年造成5人死亡，市長黃偉哲前年震怒下令專案改善，市警局因此建置全市第1個「區間測速」，從22公里的中坑文衡殿前到28公里的牛埔州界附近，但限速50公里也罰到不少在地人，引發民怨。

交通大隊表示，市道182線26至28公里路段，市府已經完成相關交通工程改善，包含設置菱形網來妨礙追焦手攝影、畫設楔型標線讓視覺縮減路寬放慢車速、增反光導標、缺口設置禁止迴轉標誌、水溝加蓋、改善鋼板護欄，藉以防制發生交通事故。

市議員陳皇宇說，182線龍崎段去年測速取締件數7293件、有人死傷的交通事故共15件，比前年測速取締件數4146件增加計3147 件、有人死傷交通事故53件減少38件，該路段因測速取締件數增加，交通事故件數減少，且該路段的「山道猴子」都消失了，肯定適度修正避免擾民，但應建立一套科技執法退場機制，不要因民怨抗議才修正。

警方指出，台南現行27處科技執法設備地點，2月23日起在東區、中西區、北區、永康、新市區等地新增10處科技執法，取締不依照車道行駛、闖紅燈等，台南高鐵站臨時載客區將取締違規停車。