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雲林禽流感延燒！自養戶撲殺120隻肉鴨 飼主過年想吃全沒了

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣動植物防疫所人員今天主動發現元長鄉一戶人家飼養的120隻肉鴨確診H5N1，已完成撲殺作業及戶所內外清潔消毒。圖／雲林縣政府提供
雲林縣動植物防疫所人員今天主動發現元長鄉一戶人家飼養的120隻肉鴨確診H5N1，已完成撲殺作業及戶所內外清潔消毒。圖／雲林縣政府提供

雲林縣元長鄉一農友在自家飼養120隻肉鴨，其位置因鄰近日前爆發H5N1的案場，動植物防疫所今天主動監測發現該戶肉鴨也確診，防疫人員出動撲殺120隻肉鴨，並完成戶所內外清潔消毒工作。

元長鄉上月25日一處土番鴨場及一處土雞場均確診H5N1亞型高病原性禽流感，動植物防疫所不敢輕忽，持續密切追蹤周邊情況，今天主動發現3.6公里外一家戶肉鴨確診；據了解，這戶農友是為因應過年期間自家需求，最近才會在家中庭院飼養120隻肉鴨，未料卻因此染疫。

動植物防疫所說，該肉鴨場所採取的是庭院飼養，管制移動隻數僅120隻肉鴨，與一般具經濟規模的畜牧場不同，也未達牧場登記規模，不過為防禽流感疫情升溫，仍呼籲飼主或業者做好相關防疫整備工作。

動植物防疫所長廖培志呼籲，近日天氣變化大，受東北季風與濕氣影響，易造成禽隻緊迫，提醒縣內飼養禽隻的農友與養禽業者，落實各項生物安全防疫，包括加強禽舍保溫、防鳥圍網設施；另為降低疾病侵擾風險，場區內、外應加強清洗與消毒，降低環境中病毒存活量。

動植物防疫所表示，現階段已就縣內各家禽飼養密集及高風險區域，加強周邊環境消毒，也針對牧場、理貨場、屠宰場等輔導落實安全措施，同時啟動查核死廢畜禽化製車機制，督促化製車駕駛於載運死廢畜禽時，全程保持密閉、防漏，避免影響環境衛生，造成疫病擴散。

雲林縣動植物防疫所人員今天主動發現元長鄉一戶人家飼養的120隻肉鴨確診H5N1，已完成撲殺作業及戶所內外清潔消毒。圖／雲林縣政府提供
雲林縣動植物防疫所人員今天主動發現元長鄉一戶人家飼養的120隻肉鴨確診H5N1，已完成撲殺作業及戶所內外清潔消毒。圖／雲林縣政府提供

牧場 禽流感

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