張麗善再指中央砍布袋戲預算 文化部：前後矛盾甚感不解

針對雲林縣長張麗善今日再指文化部砍布袋戲預算，文化部表示，昨日已清楚說明評審及補助採1縣市1案為原則，且雲林縣在補助額度都為全國前茅，對於雲林縣政府昨指文化部補助有「城鄉差距」，今日又指補助「齊頭式平等」，文化部甚感不解。

文化部表示，文化部今（113）年度預算較去年增加30%，包含所提文化幣等，並不排擠既有補助；且「台灣文化節慶」去年補助總經費共1785萬元、今年2520萬元，並未減少預算補助規模。

文化部表示，台灣文化節慶計畫為競爭型計畫，針對雲林國際偶戲節計畫未獲補助，文化部已說明評審委員會依單一縣市1案原則且參考歷年執行情形，今年由具未來發展性的「神工傳藝－雲林縣北港藝鎮文化季」獲補助。文化部今再指出，文化部於去年邀請學者專家辦理「台灣文化節慶升級」縣市評鑑，國際偶戲節在7縣市中，獲倒數第2；今年補助計畫評審委員會委員指出，「國際偶戲節執行內容形式及環境整備，與過去規劃內容差異不大，未能顯著達節慶升級要件」。

文化部指出，在1縣市1案原則及參考歷年執行下，雲林國際偶戲節雖未獲補助，但文化部基於對雲林致力於布袋戲傳承的支持，亦同步告知雲林縣政府，將盡力於如國家語言發展補助等預算下給予支持。

至於所提布袋戲植根計畫補助，文化部已清楚說明，107年至113年持續挹注支持「雲林縣藝文教育扎根發展計畫－圓夢尖兵布袋戲植根推廣」計畫，共計3840萬元，113年雲林縣獲補助350萬元，亦為全國最高。再者，文化部也於校外文化體驗補助，支持雲林縣政府辦理「藝童遊雲林文化體驗計畫」經費高達800萬元，支持辦理布袋戲文化體驗遊，增加學子接觸布袋戲文化與在地藝文的機會。

文化部強調，對於雲林縣支持布袋戲發展，文化部始終給予最強大的支持。文化部各項補助計畫間亦都有獨立預算，並不互相排擠，縣長張麗善特別提到的文化幣，文化部也提醒，文化幣是開啟青年文化體驗的重要政策，尤其對非都會地區的青年更為重要，雲林縣共有45662位16-22歲青年為文化幣受益對象，期盼不要以政治語言，忘記雲林縣青年的權益。