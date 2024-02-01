突砍雲林偶戲節經費…張麗善批文化部補助城鄉差距

雲林縣有布袋戲故鄉之稱，擁全台最多布袋戲團隊，縣府每年辦國際偶戲節，也長年獲中央補助，但縣府昨天證實文化部今年對偶戲節無預警全沒補助，縣長張麗善批，中央傾全力補助台南400活動高達上億元，反觀雲林，經費竟存在城鄉差距。文化部反駁，對布袋戲文化的軟硬體補助，「支持不曾手軟」。

張麗善指出，近年中央在雲林藝文教育扎根計畫、文化節慶升級補助款逐年驟減，1999年起開辦的國際偶戲節今年甚至全無補助，布袋戲教育扎根補助也砍了270萬元，政策變更突然。

張麗善也說，雲林在推動布袋戲文化傳承的努力、與提振布袋戲傳統產業是有目共睹，但補助減少對雲林在藝文推廣上造成衝擊，成為阻力，加上縣府財政窘困，恐窒礙難行。

文化部政務次長李靜慧說，各項補助計畫都由專業委員評審，委員考慮縣市均衡及歷年度執行情形，提案縣市補助都至多1案，雲林今年已由「神工傳藝－雲林縣北港藝鎮文化季」獲補助250萬元，在核定補助時同步告知雲縣府，將盡可能在其他補助計畫中予以支持。

「絕無所謂城鄉差距！」李靜慧也說，文化部2017至2024年「台灣文化節慶」補助雲林縣5820萬是全國第2高，今年「雲林藝文教育扎根發展計畫－圓夢尖兵布袋戲植根推廣」補助350萬元則是全國最高。