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台南首處遊蕩犬友善暫置區開工 盼減少人犬衝突

中央社／ 台南31日電

台南市政府在各行政區尋找適當地點建置遊蕩犬友善暫置區，首處位於仁德區成功里，今天舉行開工祈福儀式，未來將暫置經捕捉評估為健康犬隻，並開放民眾認養，預計7月啟用。

台南市動物防疫保護處長周志勲告訴中央社記者，台南市長黃偉哲市重視毛小孩生存權及保障市民生活安全，指示動保處及市府各局處、公所等橫向聯繫，辦理會勘及爭取民意，尋覓適當設置遊蕩犬暫置區土地，感謝民眾支持，於仁德區成功里設置首處遊蕩犬友善暫置區。

周志勲表示，暫置區預計今年7月落成啟用，規劃具200至300隻收容量能，將以收容仁德區當地犬隻為主，犬隻捕捉後將先進入動物之家進行評估，健康犬隻後續將移至暫置區安置，並開放認養，未來也將持續積極朝此方向，尋找合適規劃設置遊蕩犬暫置區土地。

他說，相較於設置動物保護園區需要龐大經費及長時間建置，暫置區所需經費與建置時程皆較少，以收容功能結合公園元素，以對土地最小開發兼顧收容動物需求，改善人犬衝突問題同時，也能提供民眾散步遛狗好去處。

認養 毛小孩

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