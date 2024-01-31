獨居長者行動不便難除舊布新 公所、替代役男關懷大掃除

農曆春節將至，許多民眾會依傳統習俗執行大掃除，但社會上有不少角落僅有獨居長者獨立完成，不過身體不便下有些高處或不可觸及的地方無法打掃乾淨。為關懷當地獨老，山上區公所今明兩天舉行歲末掃除關懷，針對4戶獨老送生活用品慰問，更讓3位替代役男協助打掃，除舊布新。

山上區公所今上午前往南洲里67歲周姓獨老家中打掃，周伯伯曾是電視維修師傅，不過因一場車禍讓自己半身手腳行動不便，隨有申請長照服務有專員協助稍微整理環境、煮食，周伯伯自己更是愛護環境，能夠自力打掃之處都會自己完成。替代役男們則是針對門窗、高處無法清理的地方加強整理，周伯伯更是不時向替代役男們說「謝謝、感恩」。

區公所表示，山上區共計有35戶獨老，過年前都會照慣例舉行歲末關懷，至今已有10年以上，每年都會請各里長訪視獨老提出打掃需求，針對行動不便的長者做為主力對象。