快訊

安排樂天女孩私接數十場活動 前領隊「暗槓公司利潤」手法曝光

零工經濟正夯 200萬勞工「退休保障」卻陷空白隱憂？

挪用校產400萬！輔大校長江漢聲犯背信罪 遭判刑10月

地方年前大禮！ 華新麗華捐贈台南鹽水公所百萬公務車

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
華新麗華公司捐贈台南鹽水公所百萬公務車，區長陳文琪感謝業者關懷在地。記者謝進盛／攝影
華新麗華公司捐贈台南鹽水公所百萬公務車，區長陳文琪感謝業者關懷在地。記者謝進盛／攝影

國內電線電纜、不銹鋼大廠華新麗華公司，今上午捐贈市價逾百萬元休旅車給台南市鹽水區公所，公所開心不已，表示全新公務車將用於防汛巡查社會救助用途，提供更優質的公務服務。

華新麗華公司、鹽水區公所上午在鹽水武廟舉辦隆重交車儀式，市價109萬元2000西西豐田TOYOTA RAV4汽油款休旅車，華新麗華不銹鋼事業群副總經理洪文南將車子鑰匙交給鹽水區長陳文琪，市議員蔡育輝、李宗翰及多名里長都到場，眾人開心檢視眼前白色休旅車，頻頻誇張新車寬敞、好漂亮。

華新麗華副總洪文南說，公司長期落腳在鹽水，秉持社會關懷與在地共榮理念，去年獲知地方公務車老舊，檢視後確實有需求，評估後捐贈全新公務車。

「這輛車來的正是時候！」陳文琪表示，華新麗華是在地好厝邊，長期認養多處道路綠美化環境維護工作及側溝清淤工作，也參與鹽水行善團活動，以善心援助弱勢家庭，充分發揮企業公民社會責任，公所會愛惜使用公務車，提供鄉親更好公務服務。

華新麗華公司捐贈台南鹽水公所百萬公務車，地方年前喜收大禮。記者謝進盛／攝影
華新麗華公司捐贈台南鹽水公所百萬公務車，地方年前喜收大禮。記者謝進盛／攝影
華新麗華公司捐贈台南鹽水公所百萬公務車，地方年前喜收大禮。記者謝進盛／攝影
華新麗華公司捐贈台南鹽水公所百萬公務車，地方年前喜收大禮。記者謝進盛／攝影

台南 華新麗華

延伸閱讀

國道緩撞車和休旅車側撞翻落9公尺橋下 1死1傷

影／水色魅力放射越晚越美麗 首屆「新營波光節」點燈

最美水岸藝術燈節 台南鹽水月津港燈節啟燈萬人見證

台南鹽水月津港燈節明天開幕 消防災情演練逼真先登場

相關新聞

中央無預警砍國際偶戲節補助 張麗善：藝文補助竟有城鄉差距

雲林縣有布袋戲的故鄉之稱，擁有全台最多布袋戲團隊，縣府致力推廣布袋戲，每年舉辦國際偶戲節，長年獲文化部補助，但今年國際偶...

影／好康「龍」給你！ 南瀛天文館春節連假好康多

迎接農曆春節，台南市教育局南瀛天文館從2月10日至14日推出「龍星大躍瀛新春」春節連假系列活動，除了生肖屬龍進劇場免費等...

新化年貨大街 南市議員提封街衝人氣

春節將至，台南市長黃偉哲昨天宣傳周五起新化老街開辦年貨大街，多達170攤，消費滿額還有機會抽中電動機車等大獎，不過商家埋...

地方年前大禮！ 華新麗華捐贈台南鹽水公所百萬公務車

國內電線電纜、不銹鋼大廠華新麗華公司，今上午捐贈市價逾百萬元休旅車給台南市鹽水區公所，公所開心不已，表示全新公務車將用於...

安平燈會2月3日啟燈 無人機煙火秀表演最佳觀賞地點曝

「2024台灣燈會在台南」睽違16年重新回到台南，安平燈區即將於2月3日率先啟燈，台南市長黃偉哲昨晚視察燈區展品及參觀動...

社大研發1年 台江宴端家鄉味

春節將至，台南台江建庄200年系列活動前晚以台南社大台江分校發表「台江宴」畫下句點，師生花了1年研發出紅燒什錦魚皮羹等台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。