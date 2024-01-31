地方年前大禮！ 華新麗華捐贈台南鹽水公所百萬公務車

國內電線電纜、不銹鋼大廠華新麗華公司，今上午捐贈市價逾百萬元休旅車給台南市鹽水區公所，公所開心不已，表示全新公務車將用於防汛巡查社會救助用途，提供更優質的公務服務。

華新麗華公司、鹽水區公所上午在鹽水武廟舉辦隆重交車儀式，市價109萬元2000西西豐田TOYOTA RAV4汽油款休旅車，華新麗華不銹鋼事業群副總經理洪文南將車子鑰匙交給鹽水區長陳文琪，市議員蔡育輝、李宗翰及多名里長都到場，眾人開心檢視眼前白色休旅車，頻頻誇張新車寬敞、好漂亮。

華新麗華副總洪文南說，公司長期落腳在鹽水，秉持社會關懷與在地共榮理念，去年獲知地方公務車老舊，檢視後確實有需求，評估後捐贈全新公務車。

「這輛車來的正是時候！」陳文琪表示，華新麗華是在地好厝邊，長期認養多處道路綠美化環境維護工作及側溝清淤工作，也參與鹽水行善團活動，以善心援助弱勢家庭，充分發揮企業公民社會責任，公所會愛惜使用公務車，提供鄉親更好公務服務。