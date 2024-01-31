新化年貨大街 南市議員提封街衝人氣

春節將至，台南市長黃偉哲昨天宣傳周五起新化老街開辦年貨大街，多達170攤，消費滿額還有機會抽中電動機車等大獎，不過商家埋怨去年3月實施科技執法取締臨停後消費者不敢上門，月初拆除科技執法裝置，人潮也沒回籠。有議員建議，假日試辦「封街」吸客；市府表示，鼓勵商圈提案，會積極協助配合。

新化警分局表示，去年在新化老街發生有人員受傷的車禍案件共只有5件、無人受傷事故3件，警方每天排班巡邏老街，針對黃線臨停明顯違規者，全年也僅取締6件，應不致影響生意；新化警分局長蘇有義說，科技執法雖撤除，會持續勸導交通違規。

市警局交通大隊去年3月於新化老街中正路與信義街路口實施科技執法，路邊臨停超過3分鐘就開單，短短150公尺老街，1個月開出近千張罰單；警方去年4月暫緩執行，而科技執法告示牌到本月5日拆除。

商家認為科技執法退場，生意仍無起色。市議員余柷青、李偉智建議，試辦假日封街，只讓行人及腳踏車進入，是刺激觀光的可行作法，並推廣騎單車從楊逵館漫遊新化老街、武德殿到日式宿舍區，接上市府新完工的南圳綠堤到新化高中再回到楊逵館，也可以往外的虎頭埤及新化果菜市場，帶動新化整體觀光，讓商機回溫。

市議員陳碧玉認為，老街若辦封街可能會引發周遭居民反彈，日前附近新市永安宮大型廟會才封街半天，就被強烈抗議，建議事先做好民調、了解多數民眾意見。

新化年貨大街將於2月2日至7日在新化老街及大目降廣場開辦，市長黃偉哲宣傳說，「保證滿載而歸好運龍總來」；經發局長林榮川表示，新化年貨大街開辦至今13年，今年多達170攤伴手禮、百貨及美食等特色攤位，且推出消費滿額抽獎活動，獎項包括電動機車、iPhone、iPad、65吋電視等大獎，也邀請南方二重唱等演出。