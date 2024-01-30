虎尾建國眷村近期修復完成 開放春節露營住宿體驗

雲林虎尾建國眷村是目前全國唯一保有農村型眷村文化之處，縣府近期完成忠、孝棟建築及活動中心修復工作，其中忠棟定位以特色旅宿作為發展主軸，今天搶先開放民眾預約新春露營，體驗眷村生活，明起開始預訂、額滿為止，可至「露營樂」粉絲專頁預訂。

縣府文化觀光處長陳璧君表示，建國一村核心區域包括丁、忠、孝棟及活動中心，縣府投入1.1億多元進行再造歷史現場2.0工程，近期陸續完工，目前忠、孝、丁棟已完成，園區整體修復進度達到8成。

縣長張麗善指出，忠棟規畫作特色旅宿，首波於新春期間以「露營玩文化，在地挺露營」主題推出「游牧帳」活動，開放民眾組團露營住宿、親近雲林，每頂遊牧帳至多可住4人，並提供一泊四食，餐餐均有在地鮮食佳餚，包吃包住經濟又實惠，還可以到古坑山上賞櫻，到四湖、口湖、台西及麥寮等海邊走走，收藏雲林美景。

張麗善說，目前園區內另進行入口意象、方向指引及解說牌、公共廁所等整體景觀改善工程，預計年底前完工；忠、孝棟及活動中心後續將辦理招租作業，約年底會正式營運旅宿、餐廳與遊客服務、展覽空間等，提供全齡遊客多元選擇。

文觀處指出，虎尾建國眷村在新春期間同步推出限定活動，從2月10日（大年初一）至14日（大年初五）舉辦「滿滿市集」，多項品牌祭出消費累計「好禮集點抽」活動，逛市集就有機會將除濕機、電烤盤等家電抱回家。