快訊

中捷藍線核定！估價師：不吃不喝12年買房 以後更痛苦

貼文指前老闆「有性病、嗑藥」楊實秋兒子挨告 法院判有罪原因曝光

開唱時間點曝光！周杰倫被爆將在台北大巨蛋開演場會 遠雄集團發聲了

虎尾建國眷村近期修復完成 開放春節露營住宿體驗

聯合報／ 記者陳苡葳蔡維斌／雲林即時報導
雲林虎尾建國眷村忠棟未來將發展特色旅宿，縣府今天搶先開放民眾新春期間到此露營，體驗眷村生活，明起在露營樂平台開放預訂。記者蔡維斌／攝影
雲林虎尾建國眷村忠棟未來將發展特色旅宿，縣府今天搶先開放民眾新春期間到此露營，體驗眷村生活，明起在露營樂平台開放預訂。記者蔡維斌／攝影

雲林虎尾建國眷村是目前全國唯一保有農村型眷村文化之處，縣府近期完成忠、孝棟建築及活動中心修復工作，其中忠棟定位以特色旅宿作為發展主軸，今天搶先開放民眾預約新春露營，體驗眷村生活，明起開始預訂、額滿為止，可至「露營樂」粉絲專頁預訂。

縣府文化觀光處長陳璧君表示，建國一村核心區域包括丁、忠、孝棟及活動中心，縣府投入1.1億多元進行再造歷史現場2.0工程，近期陸續完工，目前忠、孝、丁棟已完成，園區整體修復進度達到8成。

縣長張麗善指出，忠棟規畫作特色旅宿，首波於新春期間以「露營玩文化，在地挺露營」主題推出「游牧帳」活動，開放民眾組團露營住宿、親近雲林，每頂遊牧帳至多可住4人，並提供一泊四食，餐餐均有在地鮮食佳餚，包吃包住經濟又實惠，還可以到古坑山上賞櫻，到四湖、口湖、台西及麥寮等海邊走走，收藏雲林美景。

張麗善說，目前園區內另進行入口意象、方向指引及解說牌、公共廁所等整體景觀改善工程，預計年底前完工；忠、孝棟及活動中心後續將辦理招租作業，約年底會正式營運旅宿、餐廳與遊客服務、展覽空間等，提供全齡遊客多元選擇。

文觀處指出，虎尾建國眷村在新春期間同步推出限定活動，從2月10日（大年初一）至14日（大年初五）舉辦「滿滿市集」，多項品牌祭出消費累計「好禮集點抽」活動，逛市集就有機會將除濕機、電烤盤等家電抱回家。

針對美食愛好者，文觀處說，虎尾眷村眷味廚房除有經典麵食點心、眷村便當、牛肉麵等，近期推出神風特攻隊特色餐桌，及眷村大江南北系列桌菜料理，滿10人即可預約，相關資訊可至虎尾眷村再造協會臉書粉絲專頁查詢。

雲林縣長張麗善（前右六）等人今天為虎尾建國眷村新春活動開箱。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善（前右六）等人今天為虎尾建國眷村新春活動開箱。記者蔡維斌／攝影
雲林虎尾建國眷村是目前全國唯一保有農村型眷村文化之處，園區建築完整保留，氛圍古色古香。記者蔡維斌／攝影
雲林虎尾建國眷村是目前全國唯一保有農村型眷村文化之處，園區建築完整保留，氛圍古色古香。記者蔡維斌／攝影
雲林虎尾建國眷村是目前全國唯一保有農村型眷村文化之處，園區建築完整保留，氛圍古色古香。記者蔡維斌／攝影
雲林虎尾建國眷村是目前全國唯一保有農村型眷村文化之處，園區建築完整保留，氛圍古色古香。記者蔡維斌／攝影

眷村 露營 雲林

延伸閱讀

虎尾建國眷村修復亮相 將作特色旅宿及眷村食堂

雲林食材躍上知名餐廳 張麗善：年菜、伴手禮首選

雲林消防稽查600家逾50家不合格 兩項目違規最多

雲林縣高階警官交接布達 張麗善：提升交通安全、校園見警率

相關新聞

虎尾建國眷村近期修復完成 開放春節露營住宿體驗

雲林虎尾建國眷村是目前全國唯一保有農村型眷村文化之處，縣府近期完成忠、孝棟建築及活動中心修復工作，其中忠棟定位以特色旅宿...

全市首例！台南新化老街「科技執法」退場 警方這樣說

台南市新化老街「科技執法」退場，是全市第一個退場的科技執法，台南市警局表示，是因評估過目前當地交通秩序已充分改善，已無透...

日本熊本市長大西一史拜會黃偉哲 盼加深彼此友誼

日本熊本市長大西一史今天拜會台南市長黃偉哲，雙方交流討論，期待開啟更多合作，加深彼此友誼

台南新化老街「科技執法」撤了 地方提「這招」搶救商機

台南市新化老街去年3月實施科技執法取締臨停3分鐘，不到一個月開出上千罰單，消費者不敢上門，業者及民眾反彈大，去年4月暫緩...

台南春節疏運出爐！公路局估這路段最塞 籲民眾提前因應

春節連續假期將至，加上2024台灣燈會在台南舉辦，屆時南市返鄉、走春人潮眾多，重要路段恐有塞車之虞，交通部公路局台南地區...

新國會龍頭後天揭曉 王定宇：盼各政黨思考對國家的助益

立法院2月1日將選出新任正、副院長，國民黨推「韓江配」，民進黨推「游蔡配」拚連任，民眾黨投票意向明早9點30分揭曉。民進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。