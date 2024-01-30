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全市首例！台南新化老街「科技執法」退場 警方這樣說

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市新化老街中正路地磚路面重鋪設恢復柏油路面，道路顯得寬敞。記者吳淑玲／攝影
台南市新化老街中正路地磚路面重鋪設恢復柏油路面，道路顯得寬敞。記者吳淑玲／攝影

台南市新化老街科技執法」退場，是全市第一個退場的科技執法，台南市警局表示，是因評估過目前當地交通秩序已充分改善，已無透過科技執法設備取締違規停車的必要，後續由新化警分局編排交通整理勤務；至於拆除的科技執法設備由交大評估移置適當地點。

台南市警局交通大隊表示，本案經市府交通局等相關單位，多次會勘商討停車空間如何改善，包含增設裝卸貨專用格位、汽(機)車停車格位及重鋪設道路柏油，相關已工程於去年10月底完成。

且經新化警分局分析統計交通事故、民眾檢舉違規停車案件等數據資料，均與過往數據比較，均呈現下降趨勢。

警察局去年12月28日邀集市議員余柷青等5位議員、新化區公所、當地里長、市政府交通局、工務局、轄區新化分局等單位現地會勘，決議當地交通秩序已充分改善，已無透過科技執法設備進行取締違規停車之必要，後續由新化分局編排交通整理勤務，以維持交通秩序與安全。

今年1月5日撤除新化老街中正路與信義街路口科技執法設備及牌面標誌，並由交通警察大隊評估遷移至其他地點。

台南市科技執法38處，11處尚在勸導期，2月23日才開罰，新化老街科技執法是第1處退場，也是唯一1處；議員建議要有退場機制，交大表示日後還會持續評估退場機制。

台南市新化老街中正路劃設「裝卸貨專用格位」重鋪設道路柏油。記者吳淑玲／攝影
台南市新化老街中正路劃設「裝卸貨專用格位」重鋪設道路柏油。記者吳淑玲／攝影
台南市新化老街中正路與信義街路口科技執法已撤除。記者吳淑玲／攝影
台南市新化老街中正路與信義街路口科技執法已撤除。記者吳淑玲／攝影

科技執法 台南 老街

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