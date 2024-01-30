嘉義縣公務獸醫以專業「做功德」 4年援助近2千隻犬貓

嘉義縣成立24小時專線救助危難動物，近4年犬貓救援近2千件，以生病棄養34%、車禍18％、受困排水溝17％等案件居多，每年有超過百隻犬貓須後續醫療，但因公務經費有限，嘉義縣家畜疾病防治所2020年成立獸醫師醫療團，迄今無償救治無數犬貓，讓人大嘆真的是在「做功德」。

家畜所長林珮如說，同仁在第一線動物救援後，還需後續醫療服務，4年前眼見一隻車禍犬隻因經費不足未及時送醫，因疼痛而狂咬傷口的畫面，深覺自己愧對獸醫師稱號，痛定思痛成立獸醫師醫療團，由技正陳賢文帶領救助受傷動物，無償幫助車禍受傷、病毒感染的動物，也感謝善心動物醫院長期協助。

林珮如也說，近年因犬貓引發公共安全問題頻傳，導致全台防疫體系公職獸醫師5成以上人力轉辦動保業務，層出不窮案件讓人疲於奔命，加上職等低與薪資等因素，許多人離開公務體系轉而創業，獸醫畢業生願進公職服務比例更逐年降低，導致公職獸醫嚴重缺額，面臨招募不到人才的窘境。

縣長翁章梁表示，獸醫師就業以開動物醫院為首選，然而家畜所獸醫師仍秉持愛護動物心念發揮專長醫治動物，皆需耐心並長期予以醫療診治，實屬不易。嘉義縣獸醫師公會理事長廖秀津表示，一般開業獸醫師生意好的薪水都比公職獸醫師好很多，家畜所獸醫師「身在公門好修行」，願意多花心力值得肯定與鼓勵。